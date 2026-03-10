Dráma a meccsen: váratlanul esett össze a sportoló, hosszan küzdöttek érte

Félbeszakadt a Klagenfurt-Fehérvár jégkorongmérkőzés, miután a hazaiak 33 éves védője, Jordan Murray váratlanul összeesett a jégen. Azonnal a segítségére siettek és mentőt riasztottak a helyszínre.
A hírek szerint legalább tíz percig próbálkoztak az újraélesztéssel, a sportolót kézi lélegeztető ballont alkalmazva vitték kórházba. A mérkőzés ezután nem folytatódott - írja a Krone.
A Hydro Fehérvár AV19 csapata egy emberként imádkozik Jordan Murray felépüléséért
– írta közösségi oldalán a magyar csapat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.