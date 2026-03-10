Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Dráma a meccsen: váratlanul esett össze a sportoló, hosszan küzdöttek érte

jordan murray
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 21:55
klagenfurtkórház
Rettenetes pillanatok miatt szakadt félbe a Klagenfurt-Fehérvár jégkorongmérkőzés. Jordan Murray összeesett, újra kellett éleszteni.
Bors
Félbeszakadt a Klagenfurt-Fehérvár jégkorongmérkőzés, miután a hazaiak 33 éves védője, Jordan Murray váratlanul összeesett a jégen. Azonnal a segítségére siettek és mentőt riasztottak a helyszínre.

Kórházba került Jordan Murray

A hírek szerint legalább tíz percig próbálkoztak az újraélesztéssel, a sportolót kézi lélegeztető ballont alkalmazva vitték kórházba. A mérkőzés ezután nem folytatódott - írja a Krone.

A Hydro Fehérvár AV19 csapata egy emberként imádkozik Jordan Murray felépüléséért

– írta közösségi oldalán a magyar csapat.


 

 

