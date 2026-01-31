"Egy ajándék a fix 3 százalékos hitel" – Szabó Zsófia építkezéshez vette fel az Otthon Startot

Szeptember elsején indult az Otthon Start program, amely iránt azonnal hatalmas volt az érdeklődés és azóta már számos család, fiatal és házaspár élt ennek lehetőségével. Így tett Szabó Zsófia és férje is. Először a CSOK pluszt szerették volna felvenni. A feltételeknek ugyan megfeleltek, de miután ők építkezésre szerették volna igénybe venni, az összeg meghaladta a CSOK pluszban előírtakat, ezért hitelkérelmüket elutasították. Viszont épp ekkor indult az Otthon Start program, amivel azonnal élt is a kétgyermekes család.

Az Otthon Start program szeptember elsejei indulása berobbantotta az ingatlanpiacot

Zsófia elmondta a Borsnak, hogy teljes mértékben kihasználták az Otthon Start programot, így ők a maximális 25 éves, 50 milliós hitelkonstrukciót választották.

Az Otthon Start szeptember elsejei indulásakor még voltak bizonytalanságok a hitel feltételeit illetően, ezért az elején nem volt zökkenőmentes a folyamat.

Nem volt teljesen egyértelmű, hogy milyen ingatlan volt a hitelkérelmet benyújtónak a nevén. Emellett az sem volt tisztázott, hogy a házastársak közül egyik félnek sem lehet a nevén ingatlan, vagy nem baj, hogy az egyikünk nevén van. Később kiderült: az nem akadály, hogy a férjem nevén volt már egy ingatlan

– mesélte az édesanya. Hozzátette: miután neki eddig nem volt a tulajdonában ingatlan, ezért ő vette fel a fix 3 százalékos hitelt. A GYED-re vonatkozó feltételek is változtak, így először azt gondolták, nem fog sikerülni a hitelfolyamat végigvitele. Azonban ezután nem sokkal ismét változtak a szabályok, így már az sem okozott gondot, hogy Zsófia jelenleg GYED-en van és emellett veszi fel a hitelt.

Az Otthon Start program hitelfelvételének folyamata

Mi október 3-án voltunk a bankban, hogy megigényeljük az Otthon Startot és egy hónappal ezelőtt lett az egész véglegesítve. A folyamat akkor a leggyorsabb, ha lakásra veszik fel

– mondta Zsófia.

Ugyanis, ha valaki építkezésre szeretné igénybe venni az Otthon Startot, akkor számítania kell arra, hogy sokkal több papírra lesz szüksége, mint akkor, ha lakás- vagy házvásárláson gondolkozik.

Viszont jó hír, hogy ingatlanszakértők sora várja, hogy segíthessen azoknak, akiknek nincs gyakorlatuk a hitelfelvételben. Zsófia és férje egészen Nyíregyházáig utazott, hogy ott felkeressék a számukra legmegfelelőbb szakértőt.

Ott volt egy ügyintéző, aki már intézte nekünk a Babavárót is. Neki köszönhetően nagyon gördülékeny volt onnantól az egész folyamat

– fogalmazott. A bankban is hasonlóan jó tapasztalataik voltak.

A banki ügyintéző előtt le a kalappal! Még a privát telefonszámát is megadta, miközben minden kérdésre felkészülten válaszolt. Ez nagyon jó volt

– tette hozzá.