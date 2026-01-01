Így vehetünk fel hitelt 2026-ban: mutatjuk a legfontosabb részleteket

A hitelfelvétel 2026-ban és az igénylés folyamata szempontjából érdemes megismerni, mire is számíthatunk pontosan az új évben. Elsőként fontos tudnunk, hogy a Magyar Nemzeti Bank úgy próbálja megakadályozni, hogy az igénylők irreális terheket vállaljanak, hogy adósságfékszabályokat működtet. Ez azért fontos a bankoknak, mert, ha túlságosan nagy kölcsönt adnak, amit az adósok nem tudnak fizetni, az a hitel bedőléséhez vezethet. Emiatt kell a fékrendszert, aminek két része van: a lakáshitelek kapcsán az önerő és a jövedelemarányos törlesztési mutató, azaz a JTM.

Hitelfelvétel 2026-ban: ismerd meg, mit tartogat az új év a személyi kölcsön igénylőknek

Fotó: Andrew Angelov / Shutterstock

Tudatos tervezéssel elkerülhető a túlvállalás.

Az újítás lakáshitelekre és személyi kölcsönökre is vonatkozik.

A szigorítás érinti az államilag támogatott Otthon Start Programot is.

Hitelfelvétel 2026-ban: íme az igénylés legfontosabb feltételei

A JTM azt határozza meg, hogy a hitelt kérők havi jövedelmének maximum mekkora hányada lehet törlesztőrészlet. Ezt a bankok vizsgálják meg, akárcsak azt, hogy milyen meglévő és folyamatban lévő törlesztéseink vannak még. A JTM korlátozásába nem egyenként, hanem az összes hitel és hitelkeret együttesével kell beleférni a határba, hogy mindkét fél biztosnak érezhesse a visszafizetés körülményeit.

A változás alapja

A szigorítás szerint a JTM küszöb megemelkedik, ennek fő oka, hogy a bérek és az igényelt kölcsönök összegei is nőttek a legutóbbi változtatása óta. Egy átlagos személyi kölcsön például 3 millió forint körül mozog manapság. Ezért az a jövedelemhatár, ahonnan nagyobb mértékben terhelhető az adósok fizetése, nettó 600-tól 800 ezer forintra emelkedik. A két érték között más feltételekkel számolhatunk, mint eddig.

Kevesebbel kalkulálhatunk

Korábban a bevétel 60%-áig, ezentúl az 50%-áig terhelhetők azok, akiknek a nettó jövedelme nem éri el a havi 800 ezer forintot. Például akinek nettó 600 ezer forint a bevétele, legfeljebb 300 ezer forint törlesztőrészletet vállalhat 2026-tól, szemben a 2025-ös 360 ezer forinttal. A meghatározott értéksávba tartozóknak tehát csökken a maximálisan vállalható törlesztőrészlet összege. A szigorítás érinti az államilag támogatott Otthon Start Programot is.

Mozognak az értékek

Minimum 10 éves kamatperiódusú lakáskölcsönök, jelzáloghitelek és fogyasztási kölcsönök (személyi- és áruhitelek) esetében nettó 800 ezer forint jövedelem felett 60% is lehet a törlesztőrészlet. Az 5 és 10 év közötti jelzáloghiteleknél maximum 35 vagy 40% a havi törlesztésekre fizethető összeg attól függően, hogy az alacsonyabb vagy a magasabb jövedelmi sávba tartozunk. 5 év alatti kamatperiódusnál ez 25 vagy 30%.

Kis összegnél más a helyzet

Január 1-jétől 450-ről 550 ezer forintra nő az az összeg, amely határig nem kötelező alkalmaznia a bankoknak az adósságfék szabályokat, ez a béremelkedések és az infláció miatt alakul így. Ettől függetlenül a pénzintézetek elbírálnak minden hitelkérelmet, akár még szigorúbban is, mint eddig, hiszen a céljuk továbbra is az, hogy az igényléseket biztonságosan visszafizessék.