Így vehetünk fel hitelt 2026-ban: mutatjuk a legfontosabb részleteket

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 15:45
Szigorodnak a kölcsönök szabályai az új esztendőben, ám mindez az igénylők érdekeit szolgálja: a cél, hogy ne lehessen túl magas törlesztőrészletet vállalni. Hitelfelvétel 2026-ban? A legfontosabb részleteket Czirákiné Kocsis Mónika, az Etikuspénzügyek.hu alapító pénzügyi szakértőjével gyűjtötte össze a Fanny magazin. Lássuk az igénylés szabályait lépésről lépésre!
A hitelfelvétel 2026-ban és az igénylés folyamata szempontjából érdemes megismerni, mire is számíthatunk pontosan az új évben. Elsőként fontos tudnunk, hogy a Magyar Nemzeti Bank úgy próbálja megakadályozni, hogy az igénylők irreális terheket vállaljanak, hogy adósságfékszabályokat működtet. Ez azért fontos a bankoknak, mert, ha túlságosan nagy kölcsönt adnak, amit az adósok nem tudnak fizetni, az a hitel bedőléséhez vezethet. Emiatt kell a fékrendszert, aminek két része van: a lakáshitelek kapcsán az önerő és a jövedelemarányos törlesztési mutató, azaz a JTM.

Hitelfelvétel 2026-ban: egy férfi a kölcsönigénylő dokumentum felett ül.
Hitelfelvétel 2026-ban: ismerd meg, mit tartogat az új év a személyi kölcsön igénylőknek
Fotó: Andrew Angelov / Shutterstock
  • Tudatos tervezéssel elkerülhető a túlvállalás.
  • Az újítás lakáshitelekre és személyi kölcsönökre is vonatkozik.
  • A szigorítás érinti az államilag támogatott Otthon Start Programot is.

Hitelfelvétel 2026-ban: íme az igénylés legfontosabb feltételei

A JTM azt határozza meg, hogy a hitelt kérők havi jövedelmének maximum mekkora hányada lehet törlesztőrészlet. Ezt a bankok vizsgálják meg, akárcsak azt, hogy milyen meglévő és folyamatban lévő törlesztéseink vannak még. A JTM korlátozásába nem egyenként, hanem az összes hitel és hitelkeret együttesével kell beleférni a határba, hogy mindkét fél biztosnak érezhesse a visszafizetés körülményeit.

  • A változás alapja

A szigorítás szerint a JTM küszöb megemelkedik, ennek fő oka, hogy a bérek és az igényelt kölcsönök összegei is nőttek a legutóbbi változtatása óta. Egy átlagos személyi kölcsön például 3 millió forint körül mozog manapság. Ezért az a jövedelemhatár, ahonnan nagyobb mértékben terhelhető az adósok fizetése, nettó 600-tól 800 ezer forintra emelkedik. A két érték között más feltételekkel számolhatunk, mint eddig.

  • Kevesebbel kalkulálhatunk

Korábban a bevétel 60%-áig, ezentúl az 50%-áig terhelhetők azok, akiknek a nettó jövedelme nem éri el a havi 800 ezer forintot. Például akinek nettó 600 ezer forint a bevétele, legfeljebb 300 ezer forint törlesztőrészletet vállalhat 2026-tól, szemben a 2025-ös 360 ezer forinttal. A meghatározott értéksávba tartozóknak tehát csökken a maximálisan vállalható törlesztőrészlet összege. A szigorítás érinti az államilag támogatott Otthon Start Programot is.

  • Mozognak az értékek

Minimum 10 éves kamatperiódusú lakáskölcsönök, jelzáloghitelek és fogyasztási kölcsönök (személyi- és áruhitelek) esetében nettó 800 ezer forint jövedelem felett 60% is lehet a törlesztőrészlet. Az 5 és 10 év közötti jelzáloghiteleknél maximum 35 vagy 40% a havi törlesztésekre fizethető összeg attól függően, hogy az alacsonyabb vagy a magasabb jövedelmi sávba tartozunk. 5 év alatti kamatperiódusnál ez 25 vagy 30%.

  • Kis összegnél más a helyzet

Január 1-jétől 450-ről 550 ezer forintra nő az az összeg, amely határig nem kötelező alkalmaznia a bankoknak az adósságfék szabályokat, ez a béremelkedések és az infláció miatt alakul így. Ettől függetlenül a pénzintézetek elbírálnak minden hitelkérelmet, akár még szigorúbban is, mint eddig, hiszen a céljuk továbbra is az, hogy az igényléseket biztonságosan visszafizessék.

Mire figyeljünk kölcsönigénylésnél?

Mindig gondoljuk át, hogy a kamatok emelkedése vagy csökkenése várható inkább a hitelünk futamideje alatt és ez milyen hatással lesz a havi törlesztőnkre. A legjobb, ha hosszú ideig fix a kamat, ami kiszámíthatóbb és biztonságosabb.

  • Több részből áll össze

Lényeges dolog a THM, ami a teljes hiteldíj mutató mozaikszava. Nagy jelentősége van, hiszen ez mutatja meg, hogy mennyi lesz a hitel teljes költsége éves szinten. Fontos, hogy ne csak a kamatot, hanem ennek az értékét is hasonlítsuk össze bankonként.

Hitelfelvétel 2026-ban: egy nő aprót számol a malacperselye mellett.
2026-ban tervezel lakást vásárolni? Készülj fel tudatosan velünk! 
Fotó: wichayada suwanachun / Shutterstock
  • Ki tudjuk fizetni?

A jövedelemarányos törlesztési útmutatót is alaposan meg kell vizsgálni, ez a bankok elsődleges feladata. Ám érdemes otthoni kalkulációt is végezni mielőtt hitelt vennénk fel, hogy lássuk, a havi jövedelmünkből biztonságosan tudnánk-e hosszútávon is fizetni a kívánt törlesztőrészletet.

  • Az egészet nézzük

Ne féljünk a számoktól! Tervezzük meg az előttünk álló éveket – akár a hiteltanácsadónkkal közösen –, hogyan fogjuk rendben visszafizetni a hitelt, sőt, akár azt is, hogyan lesz lehetőségünk csökkenteni a teljes visszafizetendő összeget előtörlesztésekkel.

  • Mi döntjük majd el

Ha hosszabb futamidejű hitelt választunk, alacsonyabb lehet a havi törlesztőrészlet, ám ez jelentősen megnövelheti a visszafizetendő teljes összeget, akárcsak a törlesztéssel töltött évek számát. Rövidebb futamidőnél magasabb a teher, ám kevesebb az összességében kifizetett kamat.

  • Tegyük bele a részünket

Érdemes azt is tudni, hogy ha lakáshitelt szeretnénk felvenni, ahhoz legalább 20% önerőt kell biztosítanunk – kivétel, amikor a törvény lehetőséget ad a 10%-os önerőre.

  • Vészhelyzetekre felkészülve

Gondolni kell arra is, hogy ha valamilyen okból kifolyólag a jövőben csökkenne a jövedelmünk és/vagy emelkednének a kiadásaink, akkor is tudjuk-e majd vállalni a törlesztőt. Célszerű 3-6 havi tartalékot felhalmozni és/vagy hitelfedezeti életbiztosítást kötni, ami bizonyos események bekövetkezésekor fizeti helyettünk a hitelt.

  • Személyesen és online is

Ne ragadjunk le az első banknál, keressünk fel több pénzügyi intézetet, kérjünk tőlük ajánlatokat, hiszen más konstrukciókkal dolgoznak és a hiteligénylések sem egyformák. Ajánlott szakembert megbízni, aki összehasonlítja az elérhető lehetőségeket és megkeresi a legjobbat.

  • Hogyan fizetünk?

Nézzünk utána annak is, hogy milyen költségei vannak az elő- és végtörlesztésnek, ez hosszú távon fontos lehet. Nemcsak a hitelfelvétel, de a visszafizetés részletei is számítanak, mivel már 1-2% is jelentős összeget ad ki.

  • Kiegészítő ráfordítás

Lakáshitel igénylése esetén kötelező az ingatlanbiztosítás, de gyakran hitelfedezeti életbiztosítás megkötése is szóba jöhet. Ezeknek plusz havi költsége van, és az sem mindegy, mit fedeznek.

  • Feltétellel adják oda

Ha állami támogatás igénybevétele mellett veszünk fel hitelt, szintén alaposan olvassuk el a feltételeket, mert ezekhez hosszú távú kötelezettségek tartozhatnak. Jó példa erre a CSOK Plusz és a gyermekvállalási kikötés vagy az ottlakási kötelezettség.

A tájékoztatás nem teljes körű.

Ha érdekel, hogy néz ki pontosan a 3%-os hitel igénylési folyamata, nézd meg az alábbi videót: 

