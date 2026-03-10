"Azt ismételgette, hogy hiányzol" – Szellemidézésen járt Kálloy Molnár Péter özvegye: döbbenetes dolgokat élt át

Kálloy Molnár Péter halála alaposan megrázta az országot, és bár azt lehetett tudni, hogy az egészsége nincs rendben, azt senki nem tudta a szűk családon kívül, hogy valójában mekkora a baj.

Kálloy Molnár Péter gyerekei már álmodtak édesapjukkal a halála óta (Fotó: archív / hot! magazin)

Kálloy Molnár Péter feleségének még nehezen telnek a napok

Lestár Ágnes most kamerák előtt mesélt arról, hogy a tragédia óta hogy van, és mint mondja, a családban mindannyian jó éjszakát kívánnak neki mind a mai napig, sőt, imádkoznak is érte.

Az idő nem gyógyír. Az idő jelenség. Nagyon nagy jelenség és mindegyikünk minden nap harcol vele és minden nap úgy fekszünk le, hogy legyőztük vagy sem. Szerintem az a trükkje, hogy csinál az ember egy listát, leírja, hogy miket kell elintézni és az egója, vagyis a földi lénye telerakja programokkal a mindennapokat. Így aztán nincs idő a mindennapokon túlra gondolni. Mi ezt csináljuk a gyerekekkel, hogy telerakjuk a mindennapokat.

– kezdi Ági, aki a körülményekhez képest egyébként rendkívül erősnek és mosolygósnak látszik. Elárulta azt is, hogy amióta imádott férje elhunyt, még egyetlen egyszer sem álmodott vele, csak a gyerekei, ők viszont szépeket. Elmondásuk alapján olyanokat, mintha mi sem történt volna. Ági azt mondja, nagyon várja, hogy ő is Péterrel álmodjon, de egyelőre még nem fordult elő ilyen, amióta elveszítette őt, ugyanakkor a jelenlétét mindig nagyon érzi.

Lehet, hogy néha őrültnek tűnök, amikor rájövök, hogy nem is magamban beszélek hozzá, hanem hangosan

Kálloy Molnár Péter özvegye megidézte a színész szellemét, sok kérdésére választ kapott (Fotó: MTI Rt. Fotószerkesztõség / MW archív)

Az özvegy megidézte Kálloy Molnár Péter szellemét

Hogy érezhető legyen, mennyire fájdalmas még Áginak az egyedüllét, most arról is kendőzetlen őszinteséggel beszélt, hogy bár álmodni nem álmodik még vele, a kérdéseit más úton fel tudta tenni neki.

Voltam szellemidézésen és rettentően nagy élmény volt. Az ember készül kérdésekkel és mondatokkal. Ha hittel mész oda, és nem azt figyeled, hogy technikailag mi történik, mi van az asztal alatt, hol van a csavar, mi a varázslat ebben, akkor működni fog. Nem a trükköt kell keresni, hanem tiszta szívvel odamenni, és hinni benne, hogy bár nem látom, nem hallom, nem érzem, de itt van és amit a tábla üzen, azt tényleg ő üzeni.

Ági tehát a szellemidézésre kész kérdésekkel készült a gyerekeivel és tudták, hogy tényleg ott van Kálloy Molnár Péter szelleme. A szeánszon megtudták többek között azt is, hogy már olyan helyen van, ahol nem érez fájdalmat.