Orbán Viktor: nem adunk katonát Ukrajnának

"Nem adunk sem pénzt, sem fegyvert, sem pedig katonát Ukrajnának" - közölte Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Az áprilisi választáson gondoskodjunk róla, hogy ez így is maradjon! Ha biztonságban akarunk élni, akkor a Fidesz a biztos választás!

- írta, majd kommentben megjegyezte: