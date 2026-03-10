Orbán Viktor: nem adunk katonát Ukrajnának

"Nem adunk sem pénzt, sem fegyvert, sem pedig katonát Ukrajnának" - közölte Facebook-oldalán Orbán Viktor.
Az áprilisi választáson gondoskodjunk róla, hogy ez így is maradjon! Ha biztonságban akarunk élni, akkor a Fidesz a biztos választás!
- írta, majd kommentben megjegyezte:
A hazádnak szüksége van rád! Gyere te is a Békemenettel a Kossuth térre március 15-én.
