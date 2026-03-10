Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: nem adunk katonát Ukrajnának

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 22:04
ukrajnaháború
Ahogy pénzt és fegyvert sem, emelte ki a miniszterelnök.
Bors
A szerző cikkei

"Nem adunk sem pénzt, sem fegyvert, sem pedig katonát Ukrajnának" - közölte Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Az áprilisi választáson gondoskodjunk róla, hogy ez így is maradjon! Ha biztonságban akarunk élni, akkor a Fidesz a biztos választás!

- írta, majd kommentben megjegyezte:

A hazádnak szüksége van rád! Gyere te is a Békemenettel a Kossuth térre március 15-én.

