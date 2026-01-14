Az emberek megtakarításainak is jót tesz az Otthon Start

A Online Navigátor Kft., az Erste Lakástakarék közvetítő partnere azt közölte, hogy az Otthon Start program szeptemberi indulása óta egyre csak erősödik az érdeklődés a lakástakarék iránt. Emiatt pedig sokan azért indítanak megtakarítást, hogy a felvett hitelt a futamidő lejárta előtt törleszteni tudják.

Változatlan az érdeklődés az Otthon Start iránt. Fotó: 123RF

Az összesített adatok szerint azok akik megtakarításokat indítanak az Otthon Start miatt, nem a legalacsonyabb belépő összeget választják ezen számlájuk megnyitásához. A legtöbben, tehát a megtakarítók több mint negyede az 50 ezer forintos befizetési szint mellett döntött, ennek köszönhetően pedig a havi vállalási szint 45 ezer forint felett alakult.

A futamidőket tekintve, a 8 éves a megtakarítások kicsivel több mint felénél jelent meg, míg a rövidebb, 5 éves konstrukciók mellett csupán az ügyfelek 10 százaléka döntött. A Online Navigátor Kft. közleményében olvasható adatok tehát azt jelzik, hogy az ügyfelek nem gyors megoldásokat keresik, hanem biztonság és bő mozgástér felé érdeklődnek.

Tovább erősödhet az Otthon Start program iránti érdeklődés idén is

A tavalyi tapasztalatok alapján nemcsak azt tartják szem előtt, hogy minél több hozamot termeljen számukra a lakástakarék, hanem egyfajta hitelkiegészítőként tekintenek erre, úgy mint egy kockázatcsökkentő pénzügyi eszköz.

A számok és a becslések pedig azt mutatják, hogy 2026-ban tovább erősödhet ez a szemlélet.

Ezzel kapcsolatban Panyi Miklós elmondta, nagyon sokat beszélnek a budapesti ingatlanpiacról, de sokkal kevesebb szó esik arról, hogy kisebb, közepes méretű városokban is megmozdult az építőipar. Ennek példája a decemberben indult dabasi beruházás is, amelynek keretében ötven lakás készül el jövő októberre.

A lakásokat 95 százalékban már leszerződték, és az ötven lakásból húszra otthon startos fiatal jelentkezett

– jelentette ki parlamenti és stratégiai államtitkár.

Az Otthon Start Program nagyon nagy mértékben segíti az otthonhoz jutásukat - szögezte le, kiemelve: az ország több száz pontján indulnak a dabasihoz hasonló, kisebb volumenű építkezések, fejlesztések, amelyekre az érdeklődés óriási.



