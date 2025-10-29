Otthon Start: Jövőre sokak számra ingyen is elérhető lesz a támogatott hitel

Otthon Start: a kormány új, évi 1 millió forintos otthontámogatási programot indít a közszolgálatban dolgozó mintegy százezer munkavállaló számára. A hétfőn megjelent jogszabálytervezet szerint az otthontámogatás kétféleképpen használható fel: a már meglévő lakáshitel törlesztésére vagy egy új lakáshitel önerejének a kifizetésére.
Az évi 1 millió forint havi bontásban 83 333 forintot jelent, és ha valakinek a házastársa, élettársa is a közszolgálatban dolgozik, akkor mindketten igényelhetik a támogatást. A program 2026. január 1-jén indul, a részletekről a munkáltatónál lehet érdeklődni.
A rendelet hatálya alá tartoznának:
A kormányzati bejelentéssel kapcsolatban a Bankmonitor arról ír, hogy a közszolgálatban dolgozók számára akár ingyenessé is válhat így az Otthon Start törlesztése.
A Kincstáron keresztül elérhető támogatás havi szinten 83 333 forint. Ez az összeg csökkenti a közszolgálatban dolgozó hitelfelvevők havi hiteltörlesztését. Mivel az éves egymillió forint változatlan, minél kevesebb a felvett hitel, annál nagyobb a támogatás kedvező hatása. Harmincmillió forintos hitelösszegnél a teljes visszafizetés már csak 17,7 millió forint lesz.
Abban az esetben, ha egy közszolgálatban dolgozó összesen 17,5 millió forint Otthon Start hitelt vesz fel, akkor a hitel törlesztőrészlete meg fog egyezni az állami támogatás havi összegével, így számára pontosan 0 forint lesz a törlesztőrészlet. Azaz felvesz 17,5 millió forintot és nem fizet törlesztést.
