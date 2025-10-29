Otthon Start: Jövőre sokak számra ingyen is elérhető lesz a támogatott hitel

Otthon Start: a kormány új, évi 1 millió forintos otthontámogatási programot indít a közszolgálatban dolgozó mintegy százezer munkavállaló számára. A hétfőn megjelent jogszabálytervezet szerint az otthontámogatás kétféleképpen használható fel: a már meglévő lakáshitel törlesztésére vagy egy új lakáshitel önerejének a kifizetésére.

Otthon Start: megjelent egy új rendelettervezet

Otthon Start: bővül a kedvezményezettek köre

Az évi 1 millió forint havi bontásban 83 333 forintot jelent, és ha valakinek a házastársa, élettársa is a közszolgálatban dolgozik, akkor mindketten igényelhetik a támogatást. A program 2026. január 1-jén indul, a részletekről a munkáltatónál lehet érdeklődni.

A rendelet hatálya alá tartoznának:

a rendvédelemben,

az oktatásban dolgozók,

a közfoglalkoztatottak,

a nevelőszülők,

a szociális ellátó ágazatban dolgozók,

az egyházi dolgozók,

a háziorvosok és a fogorvosok egy köre, és

a városvezetés.

A kormányzati bejelentéssel kapcsolatban a Bankmonitor arról ír, hogy a közszolgálatban dolgozók számára akár ingyenessé is válhat így az Otthon Start törlesztése.

A Kincstáron keresztül elérhető támogatás havi szinten 83 333 forint. Ez az összeg csökkenti a közszolgálatban dolgozó hitelfelvevők havi hiteltörlesztését. Mivel az éves egymillió forint változatlan, minél kevesebb a felvett hitel, annál nagyobb a támogatás kedvező hatása. Harmincmillió forintos hitelösszegnél a teljes visszafizetés már csak 17,7 millió forint lesz.

