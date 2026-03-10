Arne Slot már megint mellébeszél, csúnyán magyarázkodik a Liverpool edzője a vereség után

Fél éven belül másodszor is 1-0-ra kapott ki Isztambulban az angol bajnok. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Pool az alapszakasz után a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében veszített. A Galata-Liverpool meccs a hetedik percben dőlt el, ekkora Mario Lemina talált a kapuba. Arne Slot csapata gyengén játszott, az edző mégsem aggódik a továbbjutás miatt.

Arne Slot nem lehetett elégedett a Galata-Liverpool meccs után Fotó: Burak Kara - UEFA

Az edző a meccs után sok lehetőségről beszélt, arról ugyanakkor hallgatott, hogy a törökök is több helyzetet kihagytak.

Megint 1-0-ra kaptunk ki, de jó meccset játszottunk. Sok lehetőségünk volt, sajnos nem tudtunk betalálni. Az első 15 percben nagyon jók voltunk

- idézi az UEFA honlapja Slotot, akinek abban valóban igaza volt, hogy a nyolcaddöntőt uralták a legelején. Aztán betaláltak a törökök, és onnantól szenvedtek a vendégek.

A holland menedzser kiemelte, nagyon nehéz játszani a törökök stadionjában, ezt már másodszor tapasztalhatta meg, milyen pokoli hangulatot teremtenek a hazai drukkerek.

Galata-Liverpool: Ez dönthet a visszavágón

Arne Slot - noha csapata 180 perc alatt egy gólt sem lőtt ellenfelének - nem aggódik a visszavágó miatt.

"Vár ránk egy meccs hazai pályán. Nekünk is fanatikus szurkolóink vannak, akik mindig erőt adnak nekünk. Úgy gondolom, hogy a saját környezetünkben tovább fogunk jutni"

- mondta Slot, aki egy esetleges kiesés esetén az állásáért is aggódhatna. A visszavágót március 18-án rendezik Liverpoolban.