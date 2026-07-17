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Vilmos herceg így reagált Harry herceg és Károly király találkozójára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors újraegyesülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 17. 17:00
Károly királyArchie hercegMeghan Marklebrit királyi családHarry hercegVilmos herceg
Harry herceg és III. Károly király négy év után újraegyesültek. Vilmos herceg ugyan nem vett részt ezen a találkozón, de megvan a véleménye róla.
Fekete Ágnes
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Miközben III. Károly király négy év után ismét találkozott Harry herceggel és unokáival, a háttérben egy másik családi konfliktus továbbra sem javult. A királyi szakértők szerint Vilmos herceg ugyan megérti édesapja döntését, de ő egyelőre nem áll készen arra, hogy kibéküljön öccsével.

Vilmos herceg kitált, mit gondol apja és testvére újraegyesüléséről.
Vilmos herceg reagált Harry herceg és III. Károly király újraegyesülésére
(Fotó: KGC-178/Northfoto)
  • III. Károly király és Harry herceg hosszú idő után újraegyesültek
  • Vilmos herceg is reagált a családi békülésre
  • És bár megérti apja döntését, ő még nem áll készen arra, hogy megbocsásson testvérének.

Vilmos herceg így reagált Harry herceg és Károly király találkozójára

A brit királyi család számára az elmúlt napok egyik legfontosabb eseménye volt, hogy III. Károly király hosszú idő után ismét személyesen találkozott Harry herceggel, Meghan Markle-lel, valamint unokáival, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. A Highgrove House-ban tartott magánjellegű találkozó volt az első alkalom négy év után, hogy az uralkodó együtt lehetett a két unokájával. A találkozó ugyan sokak szerint a családi békülés első lépése lehetett, Vilmos herceg hozzáállása egyelőre nem változott. A Page Six-nek nyilatkozó királyi szakértő, Kinsey Schofield szerint a trónörökös teljes mértékben megérti, hogy édesapja – aki továbbra is daganatos betegséggel küzd – szeretett volna időt tölteni fiával és unokáival. Ugyanakkor úgy véli, ez nem jelenti azt, hogy a múlt sérelmei egyik napról a másikra eltűnhetnek.

Nincs békülés. Vilmos herceg továbbra sem tud megbocsátani testvérének, Harry hercegnek.
Vilmos herceg még mindig képtelen megbocsátani testvérének, Harry hercegnek
(Fotó: picture alliance/Dutch Photo Press/Northfoto)

Vilmos herceg elsődleges feladata a monarchia jövőjének védelme

A szakértő szerint Vilmos herceg számára nem az a kérdés, hogy Harry herceg továbbra is a család tagja-e, hanem az, hogy ismét meg lehet-e benne bízni. A walesi herceg elsődleges feladatának a monarchia jövőjének védelmét tekinti, ezért rendkívül óvatos minden olyan lépéssel kapcsolatban, amely a királyi család működését befolyásolhatja. A bennfentes úgy fogalmazott:

Vilmos herceg elsődleges célja az, hogy megvédje azt az intézményt, amelyet egy napon örökölni fog.

Harry herceg és III. Károly király hosszú idő után újra találkoztak.
Harry herceg és III. Károly király hosszú idő után újra találkoztak
(Fotó: PA/Northfoto)

Vilmos herceg direkt más programot vállalt

A találkozó idején ráadásul Vilmos herceg szándékosan külön programot vállalt Londonban, miközben Harry herceg újraegyesült apjával. A két testvér így ezúttal sem találkozott egymással, ami ismét azt mutatja, hogy kapcsolatuk továbbra is rendkívül feszült. Vilmos herceg és Harry herceg viszonya azután romlott meg véglegesen, amikor a sussex-i herceg és felesége, Meghan Markle 2020-ban visszalépett a királyi feladataitól és az Egyesült Államokba költözött. Az ezt követő Oprah Winfrey-interjú, a Netflix-dokumentumsorozat és Harry herceg memoárja pedig csak még tovább mélyítette ezt a családi konfliktust.

 

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