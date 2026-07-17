Miközben III. Károly király négy év után ismét találkozott Harry herceggel és unokáival, a háttérben egy másik családi konfliktus továbbra sem javult. A királyi szakértők szerint Vilmos herceg ugyan megérti édesapja döntését, de ő egyelőre nem áll készen arra, hogy kibéküljön öccsével.

Vilmos herceg reagált Harry herceg és III. Károly király újraegyesülésére

(Fotó: KGC-178/Northfoto)

III. Károly király és Harry herceg hosszú idő után újraegyesültek

hosszú idő után újraegyesültek Vilmos herceg is reagált a családi békülésre

is reagált a családi békülésre És bár megérti apja döntését, ő még nem áll készen arra, hogy megbocsásson testvérének.

Vilmos herceg így reagált Harry herceg és Károly király találkozójára

A brit királyi család számára az elmúlt napok egyik legfontosabb eseménye volt, hogy III. Károly király hosszú idő után ismét személyesen találkozott Harry herceggel, Meghan Markle-lel, valamint unokáival, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. A Highgrove House-ban tartott magánjellegű találkozó volt az első alkalom négy év után, hogy az uralkodó együtt lehetett a két unokájával. A találkozó ugyan sokak szerint a családi békülés első lépése lehetett, Vilmos herceg hozzáállása egyelőre nem változott. A Page Six-nek nyilatkozó királyi szakértő, Kinsey Schofield szerint a trónörökös teljes mértékben megérti, hogy édesapja – aki továbbra is daganatos betegséggel küzd – szeretett volna időt tölteni fiával és unokáival. Ugyanakkor úgy véli, ez nem jelenti azt, hogy a múlt sérelmei egyik napról a másikra eltűnhetnek.

Vilmos herceg még mindig képtelen megbocsátani testvérének, Harry hercegnek

(Fotó: picture alliance/Dutch Photo Press/Northfoto)

Vilmos herceg elsődleges feladata a monarchia jövőjének védelme

A szakértő szerint Vilmos herceg számára nem az a kérdés, hogy Harry herceg továbbra is a család tagja-e, hanem az, hogy ismét meg lehet-e benne bízni. A walesi herceg elsődleges feladatának a monarchia jövőjének védelmét tekinti, ezért rendkívül óvatos minden olyan lépéssel kapcsolatban, amely a királyi család működését befolyásolhatja. A bennfentes úgy fogalmazott:

Vilmos herceg elsődleges célja az, hogy megvédje azt az intézményt, amelyet egy napon örökölni fog.

Harry herceg és III. Károly király hosszú idő után újra találkoztak

(Fotó: PA/Northfoto)

Vilmos herceg direkt más programot vállalt

A találkozó idején ráadásul Vilmos herceg szándékosan külön programot vállalt Londonban, miközben Harry herceg újraegyesült apjával. A két testvér így ezúttal sem találkozott egymással, ami ismét azt mutatja, hogy kapcsolatuk továbbra is rendkívül feszült. Vilmos herceg és Harry herceg viszonya azután romlott meg véglegesen, amikor a sussex-i herceg és felesége, Meghan Markle 2020-ban visszalépett a királyi feladataitól és az Egyesült Államokba költözött. Az ezt követő Oprah Winfrey-interjú, a Netflix-dokumentumsorozat és Harry herceg memoárja pedig csak még tovább mélyítette ezt a családi konfliktust.