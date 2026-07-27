Meghan Markle legújabb húzása bizonyítja, hogy senki sem bízhat benne – könyörtelenül félreállította régi bizalmasát

Az a széles körben elterjedt kép, amely Meghan Markle-t másokat kihasználó, a barátait könnyen félredobó emberként ábrázolja, egyáltalán nem új keletű – legutóbbi lépése azonban most megerősítette ezt. Sussex hercegnéje arról ismert, hogy egyik projektből a másikba ugrik, miközben igyekszik egy talpraesett üzletasszony benyomását kelteni, aki számára kiemelten fontos a nők szerepének és önállóságának erősítése.
Arról is ismert, hogy egyik barátságból a másikba lép tovább, amikor éppen az szolgálja az érdekeit. Elég csak Piers Morgannel való rövid életű ismeretségére gondolni, akinek hívásait gyorsan elutasította, miután Harry herceggel „megütötte a főnyereményt”. Bármennyire is igyekszik Meghan gondosan felépíteni magáról a végtelenül kedves, otthonülő feleség és édesanya képét, akit tetőtől talpig virágszirmok vesznek körül, a színfalak mögötti tettei mindig többet árultak el róla, mint a nyilvánosságnak szánt gesztusai.
A hírek szerint Meghan legújabban Omid Scobie újságírót és írót zárta ki belső köréből, aki hosszú időn át védelmébe vette őt és Harryt a sajtó képviselőivel szemben, valamint megírta a Sussexéket kedvező színben feltüntető A szabadság nyomában és Endgame című könyveket.
Egy bennfentes Rob Shuter királyi családdal foglalkozó újságírónak azt mondta, hogy Meghan és Scobie barátsága „jéghideggé vált”, ami egyértelmű példája annak, hogy a hercegné félreállít egy olyan szócsövet, akire már nincs szüksége.
Nem túlzás azt feltételezni, hogy Scobie azért kerülhetett ki a kegyeikből, mert nagy figyelmet szentelt a pár és a királyi család közötti különféle konfliktusoknak, annak ellenére, hogy Harryt és Meghant következetesen kedvező színben tüntette fel, miközben a Palotát és a királyi család magas rangú tagjait inkább negatívan ábrázolta.
Scobie még azt a vitát is újra fellobbantotta, hogy a királyi család mely tagjai fejeztek ki aggodalmat Archie herceg bőrszínével kapcsolatban. Harry és Meghan erről először a 2021-ben Oprah Winfrey-nek adott interjújukban beszéltek.
Ezzel Scobie eltérhetett Sussexék azon elképzelésétől, miszerint most, hogy maguk mögött hagyták a „múltba tekintő projekteket” – vagyis a királyi család fontos tagjainak bírálatát és a család szennyesének nyilvános kiteregetését –, ismét közeledhetnek a Buckingham-palotához.
Miután a hónap elején a pár gyermekei, a hétéves Archie és az ötéves Lilibet a régóta várt találkozón újra együtt lehettek Károly királlyal, Harryhez közel álló személyek azt mondták, a herceg abban reménykedik, hogy sikerül elérnie az adófizetők pénzéből finanszírozott személyi védelem biztosítását, ami lehetővé tenné, hogy családjával több időt töltsön Nagy-Britanniában.
Az Express cikke szerint a történet ilyesfajta átformálása sajnálatos módon túlságosan is kiszámítható. Miután Harry és Meghan kimerítették a királyi családdal szemben felhalmozott „muníciójukat” – amelyet többek között az Oprah Winfrey-nek adott interjúban, a Netflix dokumentumfilmjében és Harry nagy port kavart Tartalék című memoárjában vetettek be –, már nincs más, amiről beszélhetnének.
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