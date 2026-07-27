Az a széles körben elterjedt kép, amely Meghan Markle-t másokat kihasználó, a barátait könnyen félredobó emberként ábrázolja, egyáltalán nem új keletű – legutóbbi lépése azonban most megerősítette ezt. Sussex hercegnéje arról ismert, hogy egyik projektből a másikba ugrik, miközben igyekszik egy talpraesett üzletasszony benyomását kelteni, aki számára kiemelten fontos a nők szerepének és önállóságának erősítése.

Senki sem bízhat Meghan Markle-ben? Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage

Meghan Markle legújabb húzása bizonyítja, hogy senki sem bízhat benne – könyörtelenül félreállította régi bizalmasát

Meghan Markle és Omid Scobie kapcsolata a hírek szerint „jéghideggé vált”, az újságíró állítólag kikerült Sussex hercegnéjének belső köréből.

Scobie korábban hosszú időn át védelmébe vette Harryt és Meghant, és két, velük foglalkozó könyvet is írt.

A szakítás hátterében az állhat, hogy Scobie továbbra is nagy figyelmet szentelt Sussexék és a királyi család konfliktusainak.

Arról is ismert, hogy egyik barátságból a másikba lép tovább, amikor éppen az szolgálja az érdekeit. Elég csak Piers Morgannel való rövid életű ismeretségére gondolni, akinek hívásait gyorsan elutasította, miután Harry herceggel „megütötte a főnyereményt”. Bármennyire is igyekszik Meghan gondosan felépíteni magáról a végtelenül kedves, otthonülő feleség és édesanya képét, akit tetőtől talpig virágszirmok vesznek körül, a színfalak mögötti tettei mindig többet árultak el róla, mint a nyilvánosságnak szánt gesztusai.

A hírek szerint Meghan legújabban Omid Scobie újságírót és írót zárta ki belső köréből, aki hosszú időn át védelmébe vette őt és Harryt a sajtó képviselőivel szemben, valamint megírta a Sussexéket kedvező színben feltüntető A szabadság nyomában és Endgame című könyveket.

Egy bennfentes Rob Shuter királyi családdal foglalkozó újságírónak azt mondta, hogy Meghan és Scobie barátsága „jéghideggé vált”, ami egyértelmű példája annak, hogy a hercegné félreállít egy olyan szócsövet, akire már nincs szüksége.

Nem túlzás azt feltételezni, hogy Scobie azért kerülhetett ki a kegyeikből, mert nagy figyelmet szentelt a pár és a királyi család közötti különféle konfliktusoknak, annak ellenére, hogy Harryt és Meghant következetesen kedvező színben tüntette fel, miközben a Palotát és a királyi család magas rangú tagjait inkább negatívan ábrázolta.