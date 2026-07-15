Harry herceg súlyos anyagi gondokkal küzd: legendás világsztár lehet a megmentője

Újabb nehéz időszak elé nézhet Harry herceg. A brit királyi családból kivált herceg legutóbbi nagy port kavart bírósági veresége után akár több tízmillió dolláros jogi költséggel is szembesülhet, miközben pénzügyi helyzete korántsem olyan stabil, mint azt sokan gondolták. Bennfentesek szerint azonban egy régi barát, Elton John lehet az, aki segítséget nyújthat neki ebben a nehéz időszakban.
Harry herceg súlyos bírósági vereséget szenvedett az Associated Newspapers Limited ellen indított perben. Az ítélet pedig nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is jelentősen megviseli a sussexi herceget. Sajtóértesülések szerint ő és a többi felperes akár 20 millió dollárnyi jogi költség megfizetésére is kötelezhető lehet. A Page Six forrásai szerint pedig Harry hercegnek jelenleg nincs elegendő szabad forrása ekkora összeg kifizetésére, mivel neki és feleségének, Meghan Markle-nek a kaliforniai házuk fenntartása, a jelzáloghitelek, valamint a több millió dolláros éves biztonsági költségek így is jelentős terhet jelentenek.
A kialakult helyzetben egy régi barát, Elton John neve került a figyelem középpontjába. Bennfentes források szerint a világhírű énekes lehet az, aki szükség esetén anyagi segítséget nyújthat Harry hercegnek.
Elton John is segíthetne Harrynek. Nagyon közeli barátok.
Az Oscar-, Grammy- és Emmy-díjas zenész hosszú évek óta közeli kapcsolatot ápol a sussexi herceggel. Barátságuk még Diana hercegné életében kezdődött, Elton John ugyanis szoros kapcsolatban állt a tragikus sorsú előkelőséggel. Diana halála után pedig még a temetésen is énekelt, ahol előadta a világ egyik legismertebb gyászdalává vált Candle in the Wind című számot.
A barátság később a sussexi herceggel is megmaradt. Még Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén is fellépett. Ezen felül Elton John és férje, David Furnish az elmúlt években többször is vendégül látták a sussexi házaspárt dél-franciaországi otthonukban, továbbá nyilvánosan is kiálltak mellettük a brit királyi családdal való konfliktusban. Nem véletlen, hogy most ismét az ő neve merült fel lehetséges segítőként. Egyelőre azonban sem Harry herceg, sem Elton John nem erősítette meg, hogy valóban sor kerülne bármilyen pénzügyi támogatásra.
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