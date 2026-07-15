Harry herceg súlyos anyagi gondokkal küzd: legendás világsztár lehet a megmentője

Újabb nehéz időszak elé nézhet Harry herceg. A brit királyi családból kivált herceg legutóbbi nagy port kavart bírósági veresége után akár több tízmillió dolláros jogi költséggel is szembesülhet, miközben pénzügyi helyzete korántsem olyan stabil, mint azt sokan gondolták. Bennfentesek szerint azonban egy régi barát, Elton John lehet az, aki segítséget nyújthat neki ebben a nehéz időszakban.

Harry herceg súlyos bírósági vereséget szenvedett az Associated Newspapers Limited ellen indított perben (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Harry herceg elvesztette az Associated Newspapers Limited elleni pert

elvesztette az elleni pert A sussexi herceg hatalmas jogi költséggel néz szembe: több tízmillió dollár is lehet a fizetendő összeg

Anyagi gondjai miatt segítségre lesz szüksége: barátja, Elton John lehet az, aki kihúzza a bajból.

Harry herceg súlyos bírósági vereség után került nehéz anyagi helyzetbe

Harry herceg súlyos bírósági vereséget szenvedett az Associated Newspapers Limited ellen indított perben. Az ítélet pedig nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is jelentősen megviseli a sussexi herceget. Sajtóértesülések szerint ő és a többi felperes akár 20 millió dollárnyi jogi költség megfizetésére is kötelezhető lehet. A Page Six forrásai szerint pedig Harry hercegnek jelenleg nincs elegendő szabad forrása ekkora összeg kifizetésére, mivel neki és feleségének, Meghan Markle-nek a kaliforniai házuk fenntartása, a jelzáloghitelek, valamint a több millió dolláros éves biztonsági költségek így is jelentős terhet jelentenek.

Elton John lehet az, aki kihúzza Harry herceget ebből a nehéz helyzetből (Fotó: Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM/Northfoto)

Elton John lehet a megmentő

A kialakult helyzetben egy régi barát, Elton John neve került a figyelem középpontjába. Bennfentes források szerint a világhírű énekes lehet az, aki szükség esetén anyagi segítséget nyújthat Harry hercegnek.

Elton John is segíthetne Harrynek. Nagyon közeli barátok.

Az Oscar-, Grammy- és Emmy-díjas zenész hosszú évek óta közeli kapcsolatot ápol a sussexi herceggel. Barátságuk még Diana hercegné életében kezdődött, Elton John ugyanis szoros kapcsolatban állt a tragikus sorsú előkelőséggel. Diana halála után pedig még a temetésen is énekelt, ahol előadta a világ egyik legismertebb gyászdalává vált Candle in the Wind című számot.