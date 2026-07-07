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Lehullt a lepel Katalin és Vilmos titkos találkozójáról: Ki nem találod, kiket fogadtak Londonban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors találkozó
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 07. 17:00
Travis KelceKatalin hercegnéTaylor SwiftVilmos herceg
A walesi hercegi pár titokban találkozott Taylor Swifttel és Travis Kelce-vel. Katalin hercegné és Vilmos herceg még a sztárpár esküvője előtt fogadták őket vendégül.
Fekete Ágnes
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A hétvégén tartották Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjét a New York-i Madison Square Gardenben. Bár Katalin hercegné és férje, Vilmos herceg nem vettek részt a nagy napon, az mégis kiderült, hogy titokban találkoztak a sztárpárral májusban.

Katalin hercegné és Vilmos herceg májusban fogadták vendégül a sztárpárt.
Katalin hercegné és Vilmos herceg titokban találkoztak Taylor Swifttel és Travis Kelce-vel (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)
  • Hétvégén tartották Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjét
  • Katalin hercegné és Vilmos herceg ugyan nem jelentek meg a ceremónián, de előtte titokban találkoztak az ifjú párral
  • A wales-i herceg és az énekesnő több mint egy évtizede barátok, miután 2013-ban mindketten részt vettek egy jótékonysági rendezvényen.

Katalin hercegné és Vilmos herceg titokban találkozott Taylor Swifttel

A People magazin megerősítette, hogy bár az esküvőn nem vettek részt, Katalin hercegné és Vilmos herceg még májusban titokban találkoztak Taylor Swifttel és Travid Kelce-vel. Ez volt az első alkalom, hogy a wales-i hercegné megismerte az énekesnőt és az NFL-játékost. A bemutatás még májusban történt, amikor a jegyes pár Londonban tartózkodott, valószínűleg akkor, amikor a trónörökös a sportoló podcast műsorában is vendégeskedett.

Katalin hercegné élete során számos hírességgel megismerkedhetett már.
Katalin hercegné most először találkozhatott Taylor Swifttel és Travis Kelce-vel (Fotó: PA/Northfoto)

Travis Kelce kotyogta ki a titkos találkozót

A titkos találkozó kilétét maga a sportoló kotyogta ki a podcast műsorában, a New Heights-ban, amelyben a trónörökössel készített interjút.

Nemrég volt alkalmam találkozni veled, és meghívtalak a műsorba, mert beszélgettünk egy kicsit az Aston Villa fociról és a világbajnokságról.

A Vilmos herceg interjújáról készült adást mindössze néhány órával Taylor Swift esküvője előtt tették közzé.

Vilmos herceg szívesen adott interjút Travis Kelce-nek.
Vilmos herceg szerepelt Travis Kelce podcast műsorában (Fotó: Pool/i-Images/eyevine/Northfoto)

Vilmos herceg és Katalin hercegné majdnem részt vettek az év sztáresküvőjén

Korábban egy rádiós interjúban Vilmos herceg azt mondta, elképzelhető, hogy ő és Katalin hercegné részt vesznek majd Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjén, amit július 3-án tartottak a Madison Square Gardenben.

Remélem, hogy kapunk meghívót, de majd meglátjuk...

Ez végül nem teljesült sajnos.

Taylor Swift és Travis Kelce 2023-ban jöttek össze, idén került sor az esküvőjükre.
Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjét a Madison Square Gardenben tartották július 3-án (Fotó: Taylor Swift and Travis Kelce/Northfoto)

Vilmos herceg és Taylor Swift évek óta barátok

Taylor Swift és a wales-i herceg több mint egy évtizede vannak jó barátságban. 2013-ban ismerkedtek meg, amikor az énekesnő fellépett egy jótékonysági esten a Centrepoint nevű, hajléktalanokat segítő szervezet javára, amelyet Vilmos herceg is támogat. A wales-i herceg még a színpadra is felment hozzá Jon Bon Jovival együtt, hogy elénekeljék a 'Livin’ on a Prayer' című dalt. Azóta pedig szoros barátságban vannak.

 

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