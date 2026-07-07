Lehullt a lepel Katalin és Vilmos titkos találkozójáról: Ki nem találod, kiket fogadtak Londonban

A hétvégén tartották Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjét a New York-i Madison Square Gardenben. Bár Katalin hercegné és férje, Vilmos herceg nem vettek részt a nagy napon, az mégis kiderült, hogy titokban találkoztak a sztárpárral májusban.
A People magazin megerősítette, hogy bár az esküvőn nem vettek részt, Katalin hercegné és Vilmos herceg még májusban titokban találkoztak Taylor Swifttel és Travid Kelce-vel. Ez volt az első alkalom, hogy a wales-i hercegné megismerte az énekesnőt és az NFL-játékost. A bemutatás még májusban történt, amikor a jegyes pár Londonban tartózkodott, valószínűleg akkor, amikor a trónörökös a sportoló podcast műsorában is vendégeskedett.
A titkos találkozó kilétét maga a sportoló kotyogta ki a podcast műsorában, a New Heights-ban, amelyben a trónörökössel készített interjút.
Nemrég volt alkalmam találkozni veled, és meghívtalak a műsorba, mert beszélgettünk egy kicsit az Aston Villa fociról és a világbajnokságról.
A Vilmos herceg interjújáról készült adást mindössze néhány órával Taylor Swift esküvője előtt tették közzé.
Korábban egy rádiós interjúban Vilmos herceg azt mondta, elképzelhető, hogy ő és Katalin hercegné részt vesznek majd Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjén, amit július 3-án tartottak a Madison Square Gardenben.
Remélem, hogy kapunk meghívót, de majd meglátjuk...
Ez végül nem teljesült sajnos.
Taylor Swift és a wales-i herceg több mint egy évtizede vannak jó barátságban. 2013-ban ismerkedtek meg, amikor az énekesnő fellépett egy jótékonysági esten a Centrepoint nevű, hajléktalanokat segítő szervezet javára, amelyet Vilmos herceg is támogat. A wales-i herceg még a színpadra is felment hozzá Jon Bon Jovival együtt, hogy elénekeljék a 'Livin’ on a Prayer' című dalt. Azóta pedig szoros barátságban vannak.
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