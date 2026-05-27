Elfajult a szóváltás az M3-as metrón (Videó)

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály a 01000/899/2026. bűnügyi számon indított eljárást közösség tagja elleni erőszak bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen – írja a rendőrség.

A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik. Fotó: Bors

A gyanú szerint a két férfi február 15-én este szállt bele három utasba az M3-as metrón. A társaság nemi identitására sértő megjegyzéseket tettek, majd egyre durvább szóváltás alakult ki közöttük, végül az egyik utas haját is megrántották. A fenyegető fellépésnek csak akkor lett vége, amikor előkerült a telefon és tárcsázták a 112-t.

A sértettek feljelentést tettek a rendőrségen, elmondásuk szerint a két férfi által tanúsított kihívóan közösségellenes, riadalomkeltő magatartásra a nemi identitásuk miatt került sor.

A feltételezett elkövetőkről felvétel készült.