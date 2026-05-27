Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Hella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elfajult a szóváltás az M3-as metrón (Videó)

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 08:20
szóváltásmetró
A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály a 01000/899/2026. bűnügyi számon indított eljárást közösség tagja elleni erőszak bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen – írja a rendőrség.

A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik.
A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik. Fotó: Bors

A gyanú szerint a két férfi február 15-én este szállt bele három utasba az M3-as metrón. A társaság nemi identitására sértő megjegyzéseket tettek, majd egyre durvább szóváltás alakult ki közöttük, végül az egyik utas haját is megrántották. A fenyegető fellépésnek csak akkor lett vége, amikor előkerült a telefon és tárcsázták a 112-t.

A sértettek feljelentést tettek a rendőrségen, elmondásuk szerint a két férfi által tanúsított kihívóan közösségellenes, riadalomkeltő magatartásra a nemi identitásuk miatt került sor.

A feltételezett elkövetőkről felvétel készült.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály kéri, hogy aki a felvételen látható két férfit felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu