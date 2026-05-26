Elárulta a volt FBI-os médium, hogy milyen természetfeletti képességeket használtak a kormány titkos programjában

Nem mindennapi titkokat osztott meg a nyilvánossággal az amerikai hadsereg egykori csodafegyvere, Angela Ford, aki harminckét éven át szolgálta a hírszerzést. A különleges képességekkel megáldott nő, aki ma már a Monroe Intézetben oktatja a jövő médiumait, kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, hogyan kamatoztatta a képességeit a hírszerzésben.

Egy médiumnak nem kell a helyszínen lennie, hogy információkhoz jusson.

Fotó: KinoMasterskaya / shutterstock

A Stargate-program egykori elit tagja szerint a távérzékelés valójában nem más, mint az emberi lélek kiterjesztése.

Harminckét év a hírszerzés kötelékében és a titokzatos Stargate-program kulisszái mögött.

A távérzékelés valójában csak tudományosnak hangzó címke, amit azért találtak ki, hogy az amerikai kormány támogassa a programot.

Kiderült, hogy a köztünk élő, és a Pentagonnak dolgozó médiumok valósága sokkal közelebb állnak a krimikben és a sci-fikben bemutatott világhoz, mint eddig hittük. Angela Ford meglepő öszinteséggel mesélt a múltjáról. Egyébként szerinte semmi új nincs abban, amit ő csinál, hisz emberek már több száz éve használják ezeket a képességeket a különböző spirituális hagyományok alapján. Az amerikai kongresszus azonban csak tudományosnak hangzó projektekre adott pénzt, ezért elnevezték extrasense percepciónak.

A titkos programban a médiumok feladata az volt, hogy egy olyan univerzális információs mezőre hangolódjanak rá, ahol a múlt, a jelen és a jövő egyszerre van jelen. Ez lehetővé tette, hogy a kiképzett ügynökök akár térben és időben távoli eseményeket, célszemélyeket vagy éppen elrejtett dokumentumokat is azonosítani tudjanak.

Így indult a médium karrierje

Angela már három-négy éves korában rendszeresen elhagyta a testét, és ebben az állapotában képes volt átsétálni a falakon. Később, hatévesen intenzív álmai és látomásai voltak Oroszországról és Kínáról, amelyeket az édesanyja gondosan feljegyzett, amiből kiderült, hogy már a hidegháború kellős közepén képes volt megjósolni, hogy az USA végül békét köt majd Oroszországgal, és a valódi, végső ellenséggé Kína fog válni a 21. századra.

Miután politológia szakon lediplomázott az Indiana University of Pennsylvania egyetemen, a testvérével – akinek kriminológia diplomája volt – kezdetben az állami rendőrséghez akart jelentkezni. Mivel azonban a rendőrakadémia abban az évben nem fogadott be új jelentkezőket, Angela pincérnőként és egy gyárban éjszakai műszakban dolgozott, hogy pénzt keressen. Végül a testvérével együtt jelentkeztek az FBI-hoz, és ahogy felvették őket, Washingtonba költöztek. Így került be a titkosszolgálat Stargate programjába, amiben kémek, túszok és elkövetők felkutatására használhatta a tehetségét.