Elárulta a volt FBI-os médium, hogy milyen természetfeletti képességeket használtak a kormány titkos programjában

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 21:45
Természetfeletti erőket használt a titkosszolgálat? Elárulta a médium, hogy milyen természetfeletti képességeket szerzett a CIA titkos programjában. Megdöbbentő részletek következnek!
Nem mindennapi titkokat osztott meg a nyilvánossággal az amerikai hadsereg egykori csodafegyvere, Angela Ford, aki harminckét éven át szolgálta a hírszerzést. A különleges képességekkel megáldott nő, aki ma már a Monroe Intézetben oktatja a jövő médiumait, kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, hogyan kamatoztatta a képességeit a hírszerzésben.

FB-osok kutatnak éjszaka egy házban. Egy képzett médiumnak nem kell ehhez a helyszínen lennie.
  • A Stargate-program egykori elit tagja szerint a távérzékelés valójában nem más, mint az emberi lélek kiterjesztése.
  • Harminckét év a hírszerzés kötelékében és a titokzatos Stargate-program kulisszái mögött.
  • A távérzékelés valójában csak tudományosnak hangzó címke, amit azért találtak ki, hogy az amerikai kormány támogassa a programot.

Kiderült, hogy a köztünk élő, és a Pentagonnak dolgozó médiumok valósága sokkal közelebb állnak a krimikben és a sci-fikben bemutatott világhoz, mint eddig hittük. Angela Ford meglepő öszinteséggel mesélt a múltjáról. Egyébként szerinte semmi új nincs abban, amit ő csinál, hisz emberek már több száz éve használják ezeket a képességeket a különböző spirituális hagyományok alapján. Az amerikai kongresszus azonban csak tudományosnak hangzó projektekre adott pénzt, ezért elnevezték extrasense percepciónak.

A titkos programban a médiumok feladata az volt, hogy egy olyan univerzális információs mezőre hangolódjanak rá, ahol a múlt, a jelen és a jövő egyszerre van jelen. Ez lehetővé tette, hogy a kiképzett ügynökök akár térben és időben távoli eseményeket, célszemélyeket vagy éppen elrejtett dokumentumokat is azonosítani tudjanak.

Így indult a médium karrierje

Angela már három-négy éves korában rendszeresen elhagyta a testét, és ebben az állapotában képes volt átsétálni a falakon. Később, hatévesen intenzív álmai és látomásai voltak Oroszországról és Kínáról, amelyeket az édesanyja gondosan feljegyzett, amiből kiderült, hogy már a hidegháború kellős közepén képes volt megjósolni, hogy az USA végül békét köt majd Oroszországgal, és a valódi, végső ellenséggé Kína fog válni a 21. századra.

Miután politológia szakon lediplomázott az Indiana University of Pennsylvania egyetemen, a testvérével – akinek kriminológia diplomája volt – kezdetben az állami rendőrséghez akart jelentkezni. Mivel azonban a rendőrakadémia abban az évben nem fogadott be új jelentkezőket, Angela pincérnőként és egy gyárban éjszakai műszakban dolgozott, hogy pénzt keressen. Végül a testvérével együtt jelentkeztek az FBI-hoz, és ahogy felvették őket, Washingtonba költöztek. Így került be a titkosszolgálat Stargate programjába, amiben kémek, túszok és elkövetők felkutatására használhatta a tehetségét. 

Telepatikus nyomkövetés a gyakorlatban

A Stargate program során továbbfejlesztették a képességeit, így képessé vált, hogy a passzív megfigyelés mellett telepatikusan is kommunikáljon az emberekkel. Ha valakit elrabolnak, egy képzett távérzékelő képes volt rákapcsolódni erre a telepatikus hullámhosszra, hogy elvezesse a hatóságokat a búvóhelyig. Angela ezt a mindennapokban is tesztelte: testvérével rendszeresen küldtek egymásnak mentális üzeneteket, pontosan érzékelve a másik cselekedeteit és szándékait a fizikai távolság ellenére is. Angela szerint ezek a rejtett képességek mindannyiunkban ott vannak. Csupán döntés kérdése, hogy hajlandóak vagyunk-e megtanulni, hogyan használjuk őket.

Íme a teljes interjú:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
