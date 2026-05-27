„Azt a rohadt, te h*lye állat” - A színpadon tépték meg Marics Petit

Marics Peti és Valkusz Milán évek óta a hazai zeneipar meghatározó alakjai, a srácok a ValMar formációval már bejárták az egész országot. Minden jelentős fesztiválon headliner fellépőnek számítanak és önálló koncertjeik is általában teltházasak. Laza stílusuk és a rajongókhoz való közvetlen hozzáállásuk miatt közönségük odáig van értük, még akkor is, ha esetleg koncert közben csúszik porszem a gépezetbe.

Marics Peti szemüvege koncert közben gabalyodott bele a hajába, amellyel mókás pillanatokat okozott a közönségnek (Fotó: Bánkúti Sándor)

Marics Peti: „Segíts már”

A Megasztár zsűritagja a hétvégi Vál-Völgyi Fesztiválon lépett színpadra zenésztársával, amikor olyan bakival kellett szembesülnie, amire ő maga sem számított. Történt ugyanis, hogy az egyik közben Peti egy rossz mozdulattal belegabalyodott a design elemként használt napszemüvegébe, méghozzá annyira, hogy sem kiszedni nem tudta azt a hajából, sem levenni, így aztán a szemüveg a hajába akadva lógott az arcába. Bár a dalt némi mosolygós pillanattal ötvözve így is gond nélkül végigtolták, az utolsó sor befejeztével Peti azonnal Milánhoz fordult.

Nem akarok túl nagyot kérni, de segíts már! Ez egy kicsit gáz így!

– nevetgélt Peti, amire Valkusz Milán azonnal szivatással reagált.

Túl sok wax van a hajban, tesó!

„Ez hab, wax és lakk együtt, hallod, mint a beton, olyan. Valahogy bogozd már ki” – kérte zenésztársát Peti, ekkor már komolyra fordítva a szót. A vicceskedős párbeszéd után Milo persze megpróbálta leválasztani a napszemüveget Marics Petiről, több-kevesebb sikerrel, a srácok mindeközben igyekeztek végig tájékoztatni a közönséget arról, hogy azok is pontosan tudják, mi történik, akik épp nem az első sorokban állnak.

A szerencsétlenkedésnek aztán az lett a vége, hogy Milán a szemüveggel együtt alaposan megtépte Peti haját, de az énekes legalább megszabadult tőle.

Azt a rohadt, te h*lye állat

– jajdult fel a végén. Talán mondanunk sem kell, a rajongók így is odáig voltak a mókás pillanatok láttán, hiszen ennél nagyobb meglepetések is érték már a közönséget, ettől pedig csak még emberibbé váltak, hogy egy ilyen helyzetet ennyire jól kezeltek.

„Bocsánat, nem így terveztem”

Ezt ha kidobod, öt hajszállal, vége. Vatera, vége.

- tette hozzá Milán, utalva ezzel arra a jelenségre, amikor a rajongók egy-egy koncerten megszerzett ereklye után őrületes pénzeket képesek kaszálni a használt tárgyakkal, már ha egyáltalán hajlandóak piacra bocsájtani. Az igazi fanatikusoknak ugyanis sok esetben igazi ereklye egy ilyen kellék, bár jelen esetben Peti nem dobta be a szemüveget a közönség soraiba. A jelenlévők közül azért akadtak bőven, akik videóra vették az ominózus jelenetet, a kommentszekció szerint pedig felrobbant a cukiságbomba.