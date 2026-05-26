Brutális vonatbaleset történt, gyerekeket szállító kisbuszba rohant a szerelvény - Megrázó fotók

Súlyos vasúti szerencsétlenség történt a Belgiumban található Buggenhout településen, ahol egy iskolai minibusz ütközött vonattal egy vasúti átjáróban.

Gyermekeket szállító buszt gázolt a vonat

A baleset reggel 8:15 körül történt a Stationsstraat nevű utcában. A vasúti üzemeltető, az Infrabel közlése szerint az átjáróban a sorompók le voltak zárva, és a figyelmeztető jelzések is működtek a tragédia pillanatában. A vonaton körülbelül 100 utas tartózkodott.

A helyszíni beszámolók szerint a kisbusz egy speciális oktatási intézménybe tartott, amikor a vonat elütötte. A rendőrség tájékoztatása alapján főként középiskolás korú gyerekek utaztak benne.

A családtagokat jelenleg személyesen értesítjük

– közölték a hatóságok. Hozzátették, hogy a hozzátartozókat egy közeli iskolában látják el és támogatják.

A baleset pontos körülményeit vizsgálják, miközben a térségben továbbra is jelen vannak a mentő- és rendvédelmi egységek – írja a Mirror.