Ennyit a strandidőről? A fél országra riasztást adtak ki, pokoli, ami jön!

Az időjárás-előrejelzés szerint a strandidő után hidegfront érkezik, ugyanakkor továbbra is javarészt meleg napokra lehet számítani.

Az időjárás-előrejelzés szerint több helyen is zivatarra kell felkészülni / Fotó: Pexels (illusztráció!)

Mutatjuk, milyen időjárás várható a napokban!

Szerdán hidegfront vonul át felettünk, amelyet egyre erősödő északnyugati szél kísér. Elsősorban az északkeleti, később a nyugati és délnyugati országrészeken fordulhat elő zápor, zivatar. A front ellenére még marad a meleg, több helyen továbbra is 30 fok közelében tetőzik a hőmérséklet. A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében is a zivatarokra miatt adtak ki citromsárga riasztást több vármegyére: ezeken a területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

A zivatarok miatt adtak ki riasztást több vármegyére / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Csütörtökön a fátyolfelhők mellett többórás napsütésre számíthatunk, miközben kissé felfrissül a levegő. Délutánra 24-25 fok köré mérséklődik a hőmérséklet, mialatt az északnyugati szél időnként még erősen fújhat.

Pénteken továbbra is száraz, kellemesen napos idő körvonalazódik, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést. A délutáni hőmérséklet 24 és 26 fok között alakulhat. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán néhol élénkülhet meg átmenetileg.

Szombaton a nap első felében túlnyomóan napos idő várható, majd később megnövekedhet a gomolyfelhőzet. Zivatarokra főként késő este lehet esély. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül, délutánra pedig ismét 26-31 fok közé melegedhet a levegő - írja a Köpönyeg.