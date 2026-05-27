Két kígyót fogott meg puszta kézzel az amerikai egészségügyi miniszter

A 72 éves amerikai egészségügyi miniszter szerint úgynevezett „black racer” kígyókról volt szó, amelyek nem mérgezőek. A háttérben Dr. Oz és Robert F. Kennedy Jr. felesége, Cheryl Hines beszélgetése is hallható. Dr. Oz megjegyzi, hogy a kígyók éppen párzás közben voltak – írja a People.

Hines először félreérti a faj nevét, és azt hiszi, veszélyes mokaszin kígyókról van szó, ezért többször is arra kéri férjét, hogy engedje el az állatokat. A videóban Kennedy közben megerősíti, hogy a kígyók harapják a kezét.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

A Florida Museum of Natural History tájékoztatása szerint a black racer kígyók gyakoriak Floridában, és ugyan nem veszélyesek az emberekre vagy háziállatokra, védekezésből könnyen harapnak, ha megfogják vagy sarokba szorítják őket.

Kennedy korábban is több alkalommal osztott meg állatokkal kapcsolatos felvételeket. Nemrég például egy seregéllyel fotózta magát a washingtoni Dulles repülőtéren, amelyet „seregélymentésként” említett.