Két kígyót fogott meg puszta kézzel az amerikai egészségügyi miniszter

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 06:27 / FRISSÍTÉS: 2026. május 27. 06:30
Robert F. Kennedy Jr. új videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen két kígyót fog meg Dr. Oz floridai házának verandáján. A felvételen az is látható, hogy az állatok többször beleharapnak a kezébe.

A 72 éves amerikai egészségügyi miniszter szerint úgynevezett „black racer” kígyókról volt szó, amelyek nem mérgezőek. A háttérben Dr. Oz és Robert F. Kennedy Jr. felesége, Cheryl Hines beszélgetése is hallható. Dr. Oz megjegyzi, hogy a kígyók éppen párzás közben voltak – írja a People.

Robert F. Kennedy Jr. új videót osztott meg a közösségi oldalán. Fotó: AFP

Hines először félreérti a faj nevét, és azt hiszi, veszélyes mokaszin kígyókról van szó, ezért többször is arra kéri férjét, hogy engedje el az állatokat. A videóban Kennedy közben megerősíti, hogy a kígyók harapják a kezét.

A Florida Museum of Natural History tájékoztatása szerint a black racer kígyók gyakoriak Floridában, és ugyan nem veszélyesek az emberekre vagy háziállatokra, védekezésből könnyen harapnak, ha megfogják vagy sarokba szorítják őket.

Kennedy korábban is több alkalommal osztott meg állatokkal kapcsolatos felvételeket. Nemrég például egy seregéllyel fotózta magát a washingtoni Dulles repülőtéren, amelyet „seregélymentésként” említett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
