Ilyet még Párizs sem látott: a Szajna fölött nyílt meg a legfurcsább barlang - látványos képekkel

A turisták és a párizsiak is tátott szájjal figyelték, ahogy a francia főváros legrégebbi hídja óriási „jégbarlanggá” változik. A látványos új köztéri alkotás JR street art művész nevéhez fűződik. JR-t gyakran a „francia Banksyként” emlegetik a brit utcai művész nyomán. Most fehérre, szürkére és feketére festett textillel borította be Párizs legrégebbi hídját, a Pont Neuf-öt, hogy a híd egy sziklás barlang, egy hatalmas grotta hatását keltse.

JR avagy a francia Banksy felügyeli a készülő művét

A 120 méter hosszú, 20 méter széles, 12–18 méter magas installáció egy napos tavaszi délelőttön kíváncsi nézelődőket vonzott a Szajna partjára. JR pályáját párizsi graffitisként kezdte, mára pedig a francia művészeti élet egyik legismertebb alakja lett. Az alkotást Christo és Jeanne-Claude előtt tisztelegve hozta létre.

A művészpáros 1985-ben ugyanezt a hidat burkolta textilbe, milliókat vonzva a helyszínre, 2021-ben pedig a Diadalívet csomagolták be. Június 6. és 28. között a látogatók belülről is bejárhatják az új alkotást. A hangzásvilágról Thomas Bangalter, a legendás francia elektronikus zenei formáció, a Daft Punk egyik tagja gondoskodik. JR szerint az volt a célja, hogy „a nyers, vad természetet állítsa szembe Párizs kifinomult eleganciájával”, és párbeszédet teremtsen múlt és jelen között. A szervezők nagy tömegre, különösen a külföldi turisták érdeklődésére számítanak. Nem véletlenül: a város több kiemelt látványossága, köztük a Notre-Dame is karnyújtásnyira található a helyszíntől.

