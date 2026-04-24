A vásárlók buktatták le a kábítószer-kereskedőt

Lebuktatták a kábítószer-kereskedőt a saját vásárlói, miután több fogyasztót is kihallgattak a rendőrök. A 48 éves férfi a kábítószer-kereskedelem mellett nagyobb bűnlajstrommal is rendelkezett, amelyekért egyesével kell felelnie.

Lebuktatták a kábítószer-kereskedőt a vásárlók

A 48 éves férfi ellen már egy ideje gyűltek az információk arról, hogy kábítószert árul és több vagyon elleni bűncselekménnyel is összefüggésbe hozható, de az elmúlt napokban felgyorsultak az események. A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai a közelmúltban több tetten ért kábítószer-fogyasztót is kihallgattak, akik megnevezték a mátraverebélyi férfit beszerzésük legfőbb és rendszeres forrásaként.

A 48 éves díler a hatóság gyanúja szerint foglalkozott lopott tárgyak – köztük autók – átvételével és továbbértékesítésével, illetve bontásával is, amelyekért esetenként kábítószerrel is fizetett.

Több bűncselekmény miatt is felelnie kell

A begyűjtött bizonyítékok és a több szálon folyó nyomozások iratainak egyesítése után a bátonyterenyei nyomozók április 23-án reggel, a lakásán elfogták a 48 éves, komoly bűnözői múlttal rendelkező férfit. A rendőrök a pénzmosáson túl kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítják. A nyomozók kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - közölte a Police.hu.