KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A vásárlók buktatták le a kábítószer-kereskedőt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 09:50
A 48 éves férfi több bűncselekményt is elkövetett. A rendőrök azután vették őrizetbe, miután a vásárlók lebuktatták.

Lebuktatták a kábítószer-kereskedőt a saját vásárlói, miután több fogyasztót is kihallgattak a rendőrök. A 48 éves férfi a kábítószer-kereskedelem mellett nagyobb bűnlajstrommal is rendelkezett, amelyekért egyesével kell felelnie.

Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik

A 48 éves férfi ellen már egy ideje gyűltek az információk arról, hogy kábítószert árul és több vagyon elleni bűncselekménnyel is összefüggésbe hozható, de az elmúlt napokban felgyorsultak az események. A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai a közelmúltban több tetten ért kábítószer-fogyasztót is kihallgattak, akik megnevezték a mátraverebélyi férfit beszerzésük legfőbb és rendszeres forrásaként.

A 48 éves díler a hatóság gyanúja szerint foglalkozott lopott tárgyak – köztük autók – átvételével és továbbértékesítésével, illetve bontásával is, amelyekért esetenként kábítószerrel is fizetett.

Több bűncselekmény miatt is felelnie kell

A begyűjtött bizonyítékok és a több szálon folyó nyomozások iratainak egyesítése után a bátonyterenyei nyomozók április 23-án reggel, a lakásán elfogták a 48 éves, komoly bűnözői múlttal rendelkező férfit. A rendőrök a pénzmosáson túl kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítják. A nyomozók kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - közölte a Police.hu

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
