Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Hella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Részegen balhézott, majd a rendőrökre támadt egy férfi Komáromban

komárom
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 06:55 / FRISSÍTÉS: 2026. május 27. 06:56
rendőrségittas
Két ittas ember miatt kellett intézkedniük a rendőröknek egy komáromi vendéglátóhelyen, miután zárás után sem voltak hajlandók távozni. A balhé gyorsan elfajult: az egyik férfi trágáran és agresszíven viselkedett, majd a városi és az állami rendőrökkel szemben is fellépett, ezért végül kényszerítő eszközöket kellett alkalmazni.

Részegen balhézott két ember egy komáromi szórakozóhelyen, majd az egyik férfi a kiérkező rendőrökre is rátámadt az Apáli rekreációs övezetben. Az agresszív férfi az intézkedés során fizikailag is nekiment az egyenruhásoknak – számolt be az esetről a Paraméter.

A balhé a kiérkező rendőrökkel sem ért véget.
A balhé a kiérkező rendőrökkel sem ért véget. Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

„A Komáromi Városi Rendőrség járőrei május 24-én az esti órákban bejelentés alapján intézkedtek az Apáli rekreációs övezet egyik vendéglátóhelyén, ahol két ittas személy a zárást követően megtagadta a helyszín elhagyását” – írja Komárom városa bejegyzésben.

A város tájékoztatása szerint az egyik férfi az intézkedés közben trágáran és agresszíven viselkedett, fenyegetőzni kezdett, majd a városi rendőröknek is nekiment. A balhé a kiérkező állami rendőrökkel sem ért véget: a férfi velük szemben is ellenállt, ezért az egyenruhások végül kényszerítő eszközöket alkalmaztak.

Az érintett személyt végül előállították, az ügyben a további eljárást az állami rendőrség folytatja.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu