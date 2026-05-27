Részegen balhézott, majd a rendőrökre támadt egy férfi Komáromban

Részegen balhézott két ember egy komáromi szórakozóhelyen, majd az egyik férfi a kiérkező rendőrökre is rátámadt az Apáli rekreációs övezetben. Az agresszív férfi az intézkedés során fizikailag is nekiment az egyenruhásoknak – számolt be az esetről a Paraméter.

„A Komáromi Városi Rendőrség járőrei május 24-én az esti órákban bejelentés alapján intézkedtek az Apáli rekreációs övezet egyik vendéglátóhelyén, ahol két ittas személy a zárást követően megtagadta a helyszín elhagyását” – írja Komárom városa bejegyzésben.

A város tájékoztatása szerint az egyik férfi az intézkedés közben trágáran és agresszíven viselkedett, fenyegetőzni kezdett, majd a városi rendőröknek is nekiment. A balhé a kiérkező állami rendőrökkel sem ért véget: a férfi velük szemben is ellenállt, ezért az egyenruhások végül kényszerítő eszközöket alkalmaztak.

Az érintett személyt végül előállították, az ügyben a további eljárást az állami rendőrség folytatja.