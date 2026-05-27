Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Hella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Heves viharok csaphatnak le szerdán – jégeső is jöhet

jégeső
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 07:11
viharszél
Dunántúlon és az északkeleti határ közelében jégesővel csaphat le a hidegfront. Több helyen is hirtelen viharossá válthat az időjárás szerdán.

Szerdán kora délutántól késő estig több térségben is viharossá válhat az idő. A Dunántúlon és az északkeleti országrészben zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket 70-80 km/órás széllökések, intenzív csapadék és jégeső kísérhet – írja a HungaroMet Zrt.

Több helyen is hirtelen viharossá válthat az időjárás szerdán.
Több helyen is hirtelen viharossá válthat az időjárás szerdán. Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A legsúlyosabb helyzet a Dunántúl nyugati, délnyugati részein, valamint az északkeleti határ közelében alakulhat ki. Ezeken a területeken heves zivatarok is kialakulhatnak, akár 90 km/óra feletti széllel, nagyobb méretű jéggel és rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű esővel.

A meteorológusok szerint a zivatartevékenység várhatóan késő estére gyengülhet.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu