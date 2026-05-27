Heves viharok csaphatnak le szerdán – jégeső is jöhet

Szerdán kora délutántól késő estig több térségben is viharossá válhat az idő. A Dunántúlon és az északkeleti országrészben zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket 70-80 km/órás széllökések, intenzív csapadék és jégeső kísérhet – írja a HungaroMet Zrt.

Több helyen is hirtelen viharossá válthat az időjárás szerdán. Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A legsúlyosabb helyzet a Dunántúl nyugati, délnyugati részein, valamint az északkeleti határ közelében alakulhat ki. Ezeken a területeken heves zivatarok is kialakulhatnak, akár 90 km/óra feletti széllel, nagyobb méretű jéggel és rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű esővel.

A meteorológusok szerint a zivatartevékenység várhatóan késő estére gyengülhet.