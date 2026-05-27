Évtizedekig lappang, mielőtt megöl: így ismerheted fel az azbesztmérgezést

Az azbesztmérgezés alattomos, mert évtizedekig tünetmentesen lappang a szervezetben.

Habár az anyagot betiltották, régi épületekben és a környezetünkben még jelen lehet.

Sose kezdj önállóan azbesztes építőanyagok bontásába, mert a por belélegzése halálos lehet.

A napokban nyilvánosságra került adatok szerint 2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkezhetett azbeszttel összefüggésbe hozható kőzúzalék ausztriai bányákból. Habár az azbesztmérgezésről az 1970-es, '80-as években használt szigetelőanyagok jutnak először az eszünkbe, a probléma napjainkban is érinthet minket. Az azbeszt egy természetes eredetű, szálas szerkezetű ásvány, amely rendkívüli hőállósága, szilárdsága és vegyszerekkel szembeni ellenállása miatt évtizedeken át közkedvelt ipari alapanyag volt. Számos területen alkalmazták a hőszigeteléstől kezdve az autók fékbetétjeinek előállításáig. Az ókor óta ismert anyag a 20. század végére több ezer különböző termékben megjelent, ám az évek során kutatásokkal bizonyították, hogy a környezetbe kerülő azbesztrostok súlyosan rákkeltők. Habár az első figyelmeztető jeleket már az 1920-as években észlelték, a szigorú tiltások és az azbesztmentesítési programok csak jóval később indultak el.

Azbesztmérgezés esetén a mikroszkopikus azbesztszálak a tüdőbe jutva megtapadnak a szövetekben, ahonnan a belső szervek felszínén elindítják a rákosodás folyamatát.

Mit okoz az azbesztmérgezés a szervezetben?

A mezotelióma egy ritka, agresszív daganatos megbetegedés, amely a belső szerveket borító hártyát támadja meg. A kór legfőbb kiváltó oka az azbesztrostok belélegzése. Az első tünetek nem specifikusak, így könnyen összetéveszthetők más légúti panaszokkal. Ráadásul az azbesztnek való kitettség és a daganat kialakulása között akár 40-50 év is eltelhet. A mikroszkopikus méretű, horog alakú azbesztszálak a tüdőbe jutva betokozódnak, és hosszú évek alatt váltják ki a kóros elváltozásokat. Az azbesztmérgezést mindemiatt rendkívül nehéz korai stádiumban felfedezni. Az azbeszt különböző típusai eltérő mértékű egészségügyi veszélyt jelentenek. A kék azbeszt (krokidolit) azért különösen veszélyes, mert a rostjai vékonyabbak és élesebbek, így könnyebben hatolnak mélyre a tüdőszövetben.