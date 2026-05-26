Óriási veszteség az Apple-nek – így ismerhetjük fel a kamu iPhone-okat

Komoly anyagi veszteség érte az Apple-t, miután több ezer kamu iPhone-t cseréltettek ki velük valós eszközökre. Ilyen csalás többször is előfordult, az elkövetők ellen ma is folynak az eljárások. Így ismerhetjük fel mi is, ha kamu eszközökkel van dolgunk.

Az Oregon állami egyetem két kínai mérnök hallgatója, Jangjang Zsu és Kuan Dzsiang tanulmányaik mellett okostelefonokat hoztak Hong Kongból. Ezek kamu iPhone-ok voltak. Az eszközöket "visszaküldték" az Apple-nek, mondván, hogy hibásak. Válaszul a cég valódi, jól működő iPhone-okat küldött nekik. Ezeket aztán elszállították és eladták. A csalást már 2017-ben elkezdték. Összesen 895 800 dollárba (274 millió forint) került ez a csalás az Apple-nek.

A csalás azért működhetett, mert a kamu eszközöket azzal az indokkal küldték vissza, hogy nem lehet bekapcsolni. Ezzel nem tudták megerősíteni az eszközök eredetiségét. Összesen 1493 kamu iPhone eszközt cseréltek vissza, a próbálkozásaik azonban ennél is nagyobb számot mutatnak. A kettős összesen 3069 eszközzel próbálkozott.

A páros ellen büntetőeljárás indítottak. Dzsiang ellen hamisított áruk illegális kereskedelme és csalás miatt emeltek vádat, három év börtönbüntetést kapott, míg Zsut áruk illegális exportjával vádolták meg. A büntetéséről azóta sincs információ, elmondása szerint nem tudott róla, hogy hamis termékeket forgalmazott.

Az eset 2019-ben kapott nagy visszhangot. Hasonló dolog történt 2024-ben, amikor az Apple 2.5 millió dollárt (766 millió forint) veszített, miután körülbelül 6000 kamu iPhone-t cseréltek vissza, 2025-ben pedig 5 ember indítottak eljárást, miután 16 000 alkalommal végeztek hasonló csalást, összesen körülbelül 12 millió dollárnyi (3 milliárd forint) kárt okozva ezzel a cégnek. Az elkövetőket bűnösnek találták, az eljárások jelenleg is zajlanak. Könnyen elképzelhető, hogy további bűntársak, vagy más elkövetők is lehetnek, így nem árt résen lenni.

Hogyan ismerhetjük fel a kamu iPhone-okat?

Bár ilyen helyzetekben elsősorban az Apple kijátszásáról volt szó, a kamu termékek elárasztották már a piacot. Ha nem szeretnénk rosszul működő, illegálisan forgalmazott eszközöket vásárolni, érdemes odafigyelnünk.

Az operációs rendszer: Az eredeti iPhone-ok kizárólag az Apple saját iOS rendszerét futtatják. Ha a telefonon Android vagy más rendszer fut, vagy a menüben furcsa, akadozó ikonok jelennek meg, biztosan hamisítvány

Sorozatszám ellenőrzése: Lépjünk a Beállítások > Általános > Infó menüpontba, keressük meg a sorozatszámot, és másoljuk ki. Ezt illesszük be az Apple hivatalos garanciaellenőrző oldalára. Ha a rendszer nem ismeri fel a számot, vagy más modellt dob ki, a telefon hamis

Az App Store megnyitása: Kattintsunk az alkalmazásbolt ikonjára. A kamu telefonok gyakran a Google Play Áruházat nyitják meg az App Store helyett, vagy oda nem illő weboldalakra navigálnak

Gombok és anyaghasználat: A legtöbb olcsó hamisítvány műanyagból készül, a hátoldalon található kamera elrendezése is eltérhet az eredetitől. A fizikai kapcsolóknak (például a némító gombnak) határozott kattanása van

Kamera minősége: Az igazi iPhone-ok kiemelkedő képminőséget és élénk színeket biztosítanak. A hamisítványok fotói általában rossz minőségűek, homályosak vagy szemcsések

Mindemellett az ilyen jellegű csalások büntetőeljárást vonhatnak maguk után; a hamisított áruk illegális kereskedelme, a csalás valamint az árucikkek illegális exportja Magyarországon is komoly bűncselekménynek számítanak.