Észre sem vette, hogy szívrohama volt – így dolgozott 5 órán át férfi

Robert Nevinnek fogalma sem volt róla, hogy szívrohama van. Az északír farmer a tüneteket egyszerű emésztési problémának hitte, ezért ahelyett, hogy orvoshoz fordult volna, folytatta a munkát a farmján.

Rejtve érkezett a szívroham

A Portrush városából származó férfi két évvel ezelőtt, 59 éves korában ébredt fel az éjszaka közepén mellkasi kellemetlenséggel, amit gyomorégésnek vagy emésztési zavarnak gondolt. Másnap hajnalban ugyanúgy munkába állt, mint bármely más napon és öt órán keresztül dolgozott a gazdaságában. Csak később döntött úgy, hogy saját maga autóval bemegy a kórházba, ahol a vizsgálatok sokkoló eredményt hoztak: éppen szívrohamot kapott.

Az orvosok végül sztentet ültettek be neki, Robert pedig felépült. Azóta a British Heart Foundation egy vörös emlékpadot is felavatott a tiszteletére szülővárosában. A ma már 61 éves férfi most azért beszél nyilvánosan a történetéről, hogy felhívja a figyelmet a magas vérnyomás és a szívbetegségek veszélyeire, különösen a gazdálkodók körében. Robert szerint sok gazda hajlamos figyelmen kívül hagyni a tüneteket, mert a mezőgazdasági munka rendkívül stresszes és sokszor elszigetelt életformával jár. Saját bevallása szerint ő maga is azt hitte, vele ilyesmi nem történhet meg.

A British Heart Foundation szerint a magas vérnyomás az egyik legfontosabb, mégis sokáig rejtve maradó kockázati tényező a szív- és érrendszeri betegségek esetében. A szakemberek emiatt „csendes gyilkosként” emlegetik, mivel sok esetben semmilyen egyértelmű tünetet nem okoz – írja a Mirror.