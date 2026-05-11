Tüdőrákot okozhatnak egyes zöldségek és gyümölcsök? Sokkoló eredményre jutottak a kutatók

Hazánkban sajnos nagyon magas a daganatos megbetegedések száma, annak ellenére, hogy a kockázat csökkenthető lenne bizonyos egészséges szokások bevezetésével és egy kiegyensúlyozott étrenddel. Azonban az utóbbi alapját adja a gyümölcs- és zöldségfogyasztás is, amiről nemrég egy megdöbbentő kutatás látott napvilágot. Ha kíváncsi vagy arra, hogy valóban tüdőrákot okozhatnak-e ezek az ételek, olvass tovább!
A tüdőrák legtöbb típusát a cigaretta okozza, mind a dohányzók, mind a passzív dohányzók körében. Azonban egy kis tanulmány arra az eredményre jutott, hogy a több gyümölcsöt, zöldséget és teljes kiőrlésű gabonát fogyasztó nem dohányzó fiataloknál nagyobb eséllyel alakul ki tüdőrák, mint az átlagnépességnél. A megdöbbentő eredményt a kutatók a növényvédő szerek túlzott alkalmazásával magyarázták.
A tanulmány azonban kis mintával dolgozott, ezért biztosan nem támasztható alá a két dolog közötti összefüggés. De nem mehetünk el a korábbi vizsgálatok mellett sem, amelyek azt mutatják, hogy a növényvédő szereknek kitett mezőgazdasági munkásoknál gyakoribb a tüdőrák előfordulása.
Ezek az eredmények sürgető kérdéseket vetnek fel egy ismeretlen környezeti kockázati tényezővel kapcsolatban, hiszen jótékony élelmiszerekhez köthetők, miközben feltehetően növelik a tüdőrák kockázatát
– nyilatkozta korábban Dr. Jorge Nieva onkológus, a tanulmány vezető kutatója.
A boltokban található, nem bio gyümölcsök, zöldségek és teljes kiőrlésű gabonák többnyire magasabb peszticid (növényvédő szer) tartalmúak, mint sok feldolgozott élelmiszer, illetve a hús és tejtermékek.
A Healthline-nak a témával kapcsolatban nyilatkozó szakértők azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy nem szabadna csökkentenünk a gyümölcs- és zöldségfogyasztásunkat, ugyanis az eredmények bizonyításához még számos kutatásra van szükség. Jól tudjuk, hogy ezek az ételek a kiegyensúlyozott étrend kulcselemei, amelyek javítják az általános egészségi állapotot, illetve csökkentik a vastagbélrák és a szívbetegségek kockázatát.
A növényvédő szerekről köztudott, hogy mérgek, amelyek növelik a rák kockázatát. Ezért nagyon fontos, hogy a nyers élelmiszereket megfelelően készítsd elő.
Friss termékek fogyasztásakor először azt tanácsolom a pácienseimnek, hogy alaposan mossák meg az élelmiszereket, függetlenül attól, hogy bio- vagy hagyományos terméket vásároltak-e. Ezt követően öblítsék le őket hideg víz alatt, enyhe dörzsöléssel, ami csökkentheti a baktériumok, a szennyeződések, a vegyszerek és a növényvédő szerek mennyiségét
– magyarázta Amy Bragagnini onkológiai dietetikus a Healthline-nak, és kiemelte a termelői piacok jelentőségét.
Ebben a videóban azt a 4 fő okot ismerheted meg, amiért az ételek rákot okozhatnak:
