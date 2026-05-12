Megszületett az ítélet: így döntöttek a magyar betörőt agyonlövő salzburgi idős ügyében

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 09:41
B. Józsefet tarkón érte a végzetes lövés. A magyar betörő halálát okozó férfi ügyében most megszületett az ítélet.
2025. július 31-én történt, hogy egy magyar betörő bejutott egy salzburgi házba – a 31 éves B. Józseffel az idős tulajdonos egyetlen lövése végzett. Hosszas bírósági tárgyalások után most megszületett az ítélet.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Hogyan vesztette életét a magyar betörő?

A Gnigl városrészben található házba József élettársával tört be: átvágták a drótkerítést, majd az értékeket az utcára hordták, amikor egy kör során hirtelen szembetalálták magukat a hazatérő tulajdonossal. Ekkor a 66 éves férfi fegyverével többször is figyelmeztető lövést adott le.

József és társa menekülni kezdtek, a férfi azonban továbbra is feléjük irányította a fegyvert. A több lövés egyikének lövedéke tarkón találta a magyar betörőt, aki a kórházba szállítás közben életét vesztette.

A bíróságon tett vallomása szerint a tulajdonos halálfélelemből cselekedett, és nem állt szándékában kioltani senki életét.

A betörő kezében megvillant valami, ahogy megfordult. Azt hittem, kés van nála

- mondta a Salzburg-i idős.

Később kiderült, hogy a magyar férfi kezében nem fegyver, hanem egy vágókorong volt. A nyomozás során azonban nem találták meg rajta a betörő DNS-ét, ezért az ügyészség szerint a háztulajdonos a lövés pillanatában nem lehetett közvetlen életveszélyben.

A bíróság döntése 

A vádlott ügyvédje, Kurt Jelinek elmondta: védence mindenek ellenére úgy érezte, hogy az élete veszélyben van, ezért védekezett. Az esküdtszék végül hitelt adott az osztrák férfi vallomásának, Thomas Tovilo-Moik bírósági szóvivő pedig közölte, hogy a 66 éves férfit azonnali hatállyal szabadlábra helyezték.

Az idős férfi őrizetbe vételéhez egy különös eset vezetett: a nyomozás alatt besétált a rendőrségre, hogy visszakérje fegyverét, mondván, a betörések ellen csak így tudja megvédeni magát. Ekkor a hatóságok a bűnismétlés veszélye miatt őrizetbe vették.

Az ítélet egyelőre nem jogerős, ugyanis az ügyészségnek lehetősége van fellebbezni a döntés ellen - írja a Kisalföld.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
