Utolsó karácsonyára készül egy rákos édesanya, mégsem tudja azt gyermekeivel tölteni

Betegsége miatt a mindössze 39 éves Angel Madu azzal az eshetőséggel is szembe kell nézzen, hogy súlyos betegsége miatt, idei lesz az utolsó karácsonya. Az anyát ugyanis mellrákkal diagnosztizálták azok után, hogy keblében talált csomóját eleinte a szoptatás egy melléktünetének vélte. A mellkasi kellemetlenség azonban végül sokkoló diagnózist hozott, amelyet műtét és kemó követett 2022 decemberében. Azonban 2024-ben a rák nem csak visszatért, hanem át is terjedt a tüdejére, csontjaira, májára és nyirokcsomóira is. Azóta pedig: gyógyíthatatlan és a kezelési opciók is elfogytak a számára.

Utolsó karácsonyára készül a rákos anya. - Fotó: Kaplitskaia Love / Shutterstock

Utolsó karácsonyára készül a rákos anya

Az orvosok utolsó prognózisa szerint nemrég mindössze napok, maximum hetei voltak hátra.

Hogyan lehet feldolgozni azt, amikor közlik veled, hogy meg fogsz halni? A legnagyobb félelmem az, hogy itt hagyom a gyönyörű gyermekeimet anya nélkül. Ez hatalmas sokk volt. Próbálok pozitív maradni, és a reményre koncentrálni, amíg még van bennem élet. Minden egyes nap áldás. Nem adom fel a harcot.

Az édesanya utolsó esélye egy hosszabb életre egy mexikói, speciális rákkezelés. Egy terápia, ami több milliós költséggel járna. Ehhez azonban adománygyűjtésre volt és van szüksége és Angel egyelőre csak reménykedni tud, hogy hatni fog majd a kezelés. Útja a napokban kezdődik, férjével, Henry-vel, míg két gyermekükre rokonaik fognak vigyázni, írja a Mirror.

Angelnek az adománygyűjtésben az egyháza segített, ahonnan egy ismerőse, így nyilatkozott:

Angel nem áll készen arra, hogy feladja. Még csak 39 éves, ez borzasztóan korai. Annyi élet van még előtte. Tizenöt éve dolgozik ápolónőként, mindig mindenkin segít. Nehéz volt neki elmondani, mi történik vele, mert nincs hozzászokva ahhoz, hogy segítségre szoruljon. Mindig ő volt az, aki segített másokon. Az egyik legönzetlenebb, legadakozóbb ember, akit ismerek. Egyszerűen elképesztő. A Covid idején is a frontvonalban dolgozott. Hitből foglalt repülőjegyet Mexikóba, anélkül hogy tudná, meg tudja-e fizetni a kezelést. Potenciálisan lemond az utolsó karácsonyáról a gyermekeivel ezért az esélyért. A szívem megszakad értük. Olyan sokat adott a világnak, itt az ideje, hogy a világ visszaadjon neki valamennyit.