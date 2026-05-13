Csak egy fotót látott kislányáról: az anya rögtön tudta rémisztő betegség van a háttérben

Egy ártatlannak tűnő fotó menthette meg egy brit kislány életét, miután az édesanyja furcsa fehér fényt vett észre gyermeke szemében. A 30 éves édesanya Danielle Foggin azonnal megérezte, hogy valami nincs rendben 14 hónapos lánya, Amelia állapotával, ösztöne pedig nem tévedett.

Egyetlen fotó segített, az édesanya tudta, hogy baj van.

Fotó: Richard Bailey / GettyImages

Az anyai megérzés életet mentett

A kétgyermekes édesanya tavaly májusban készített egy képet a lefekvés előtt kislányáról, amikor feltűnt neki, hogy Amelia arca nem úgy néz ki, mint szokott. Először nem tudta pontosan megmagyarázni, mi zavarja, később azonban észrevette a különös fehér visszatükröződést a gyermek egyik szemében. Danielle az interneten kezdett utánanézni a tünetnek és döbbenten szembesült vele, hogy az akár retinoblasztómára, vagyis egy ritka szemrákra is utalhat. Másnap azonnal orvoshoz vitte a kislányt, akit sürgősen továbbküldtek a darlingtoni kórházba, majd onnan a birminghami gyermekkórházba.

Az MRI-vizsgálat végül megerősítette a diagnózist: Amelia Grade D stádiumú retinoblasztómában szenvedett. Az orvosok közölték a családdal, hogy a daganatot szerencsére időben fedezték fel, így kezelhető volt. A további vizsgálatok kimutatták, hogy a rák nem terjedt tovább a szemen kívülre, ennek ellenére Amelia beteg szemét el kellett távolítani. Danielle elmondása szerint a kislány hihetetlen erővel viselte a kezeléseket és a műtéteket, miközben számára és férje, Michael számára teljesen felfordult az élet.

A diagnózis mindössze néhány héttel az esküvőjük után érkezett. Danielle szerint különösen nehéz volt feldolgozni, hogy egyik pillanatról a másikra az addig egészségesnek hitt gyermekük súlyos beteg lett. Amelia azóta összesen 13 beavatkozáson esett át, és ma már rákmentesnek nyilvánították. Jelenleg műszemet visel, miután egy korábbi implantátum fertőzések miatt nem bizonyult megfelelőnek. A most kétéves kislány a család szerint „hihetetlenül jól van”, imádja a lovakat, a kutyákat, a szabadtéri játékokat és a sárban dagonyázást. Édesanyja most arra szeretné felhívni a szülők figyelmét, hogy hallgassanak a megérzéseikre és vegyék komolyan az apró figyelmeztető jeleket is – írja a Mirror.