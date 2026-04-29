Örömmel osztotta meg a fejleményeket rákjáról a Jurassic Park sztárja

A Jurassic Park és a Birmingham bandája hőn szeretett színésze, Sam Neill a kemoterápiás kezeléséről és a diagnózisával kapcsolatban osztott meg fejleményeket, miután 2022-ben angioimmunoblasztikus T-sejtes limfómát fedeztek fel nála.
Neill ekkor azonnal megkezdte a kezelést, ám egy idő után világossá vált, hogy az nem elég hatékony nála, így a színész lélekben már felkészült a legrosszabbra:
Kemoterápián voltam. Elég nyomorúságos volt, de legalább életben tartott. Nem tudtam mit kezdeni vele, és úgy tűnt, a vég felé tartok, amit nyilvánvalóan nem akartam.
A sztár ekkor fedezte fel a CAR-T sejtterápia nevű speciális kezelést, amely genetikailag módosítja a betegek vérsejtjeit és Neill mára már rákmentesnek vallhatja magát. A színészben a kezelése során a munka iránti vágy is újraéledt, és elmondta: készen áll arra, hogy újabb filmekben szerepeljen - írja a UniLad.
Neill a betegségét négy éve hozta nyilvánosságra, és már akkor is reményteli volt. Akkor így nyilatkozott:
Ezek a sötét pillanatok egészen más megvilágításba helyezik a dolgokat, hálássá tesznek minden napért, és mérhetetlenül hálássá minden barátomért. Örülök, hogy élek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.