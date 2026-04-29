Örömmel osztotta meg a fejleményeket rákjáról a Jurassic Park sztárja

A Jurassic Park és a Birmingham bandája hőn szeretett színésze, Sam Neill a kemoterápiás kezeléséről és a diagnózisával kapcsolatban osztott meg fejleményeket, miután 2022-ben angioimmunoblasztikus T-sejtes limfómát fedeztek fel nála.

Hogy van ma a Jurassic Park színésze?

Neill ekkor azonnal megkezdte a kezelést, ám egy idő után világossá vált, hogy az nem elég hatékony nála, így a színész lélekben már felkészült a legrosszabbra:

Kemoterápián voltam. Elég nyomorúságos volt, de legalább életben tartott. Nem tudtam mit kezdeni vele, és úgy tűnt, a vég felé tartok, amit nyilvánvalóan nem akartam.

A sztár ekkor fedezte fel a CAR-T sejtterápia nevű speciális kezelést, amely genetikailag módosítja a betegek vérsejtjeit és Neill mára már rákmentesnek vallhatja magát. A színészben a kezelése során a munka iránti vágy is újraéledt, és elmondta: készen áll arra, hogy újabb filmekben szerepeljen - írja a UniLad.

Neill a betegségét négy éve hozta nyilvánosságra, és már akkor is reményteli volt. Akkor így nyilatkozott: