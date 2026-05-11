„Az orvosok megvizsgálták a fejemet a baleset után, amit találtak az megmentette az életem”

Egy váratlan baleset után végzett rutinvizsgálat olyan dolgot tárt fel a nő fejében, ami örökre megváltoztatta az életét.

A baleset valami sokkal rosszabbra világított rá

A 39 éves Sarah Bradley számára egy autóbaleset utáni MRI-vizsgálat hozta el azt a felismerést, amely végül az életét mentette meg. A somerseti nőnek korábban semmi komoly panasza nem volt, ezért teljes sokként érte, amikor az orvosok egy nagy elváltozást találtak az agyában.

Az első gondolatom az volt, hogy meg fogok halni. Hirtelen rám tört minden félelem és szorongás

– mondta Sarah, aki ezután pánikrohamokkal küzdött és gyakran úgy érezte, nem kap levegőt.

A baleset előtt aktív életet élt: rendszeresen járt edzőterembe, szeretett utazni és kifejezetten társasági ember volt. Ez azonban egyik napról a másikra megváltozott. A vizsgálatok kimutatták, hogy az agyában található elváltozás egy négy centiméteres daganat. Bár műthető volt, kezdetben úgy döntött, nem vállalja az azonnali beavatkozást, hanem megfigyelés alatt marad. Később azonban kiderült, hogy állapota romlik, így végül a műtét mellett döntött.

Még a műtőasztalon sem éreztem félelmet, pedig tudtam, hogy fennáll a kockázata annak, hogy nem ébredek fel

– emlékezett vissza.

A daganatról megállapították, hogy egy ritka, úgynevezett subependymoma, ami az alacsony, első fokozatú daganatok közé tartozik. A beavatkozás után azonban nemcsak a fizikai, hanem a lelki megterhelés is jelentős volt.

Féltem egyedül lenni. Annyira aggódtam az egészségem miatt, hogy három hónapra visszaköltöztem a szüleimhez, mert nem tudtam egyedül megbirkózni a helyzettel

– mondta.

Később pszichológiai segítséget kapott, amely segített feldolgozni a történteket. 2026 januárjában az orvosok közölték vele: nincs nyoma a daganatnak, így gyakorlatilag gyógyultnak tekinthető. Egy utolsó ellenőrző vizsgálat még hátravan, tudta meg a Mirror.