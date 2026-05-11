Másfél éve van hátra szemrákkal küzdő négy gyermekes édesanyának

Szemrákot diagnosztizáltak egy négygyermekes édesanyánál. A betegség egy igen súlyos, sok esetben halállal végződő rákos betegség, aminek felismerését annak köszönheti, hogy a barátai észrevettek egy elváltozást a szemében.

2023-ban egy kórházi ágyban fekve, vizsgálatok eredményeire várva kapta elő vázlatfüzetét Ashley McCrary, hogy a várakozást rajzolással töltse el. Megragadta ceruzáját, majd virágokat és madarakat kezdett el felvázolni. Ashley nem volt hivatásos művész, ennek ellenére mindig is szeretett rajzolni.

„Mindig is foglalkoztam egy kicsit művészettel. Nem vagyok benne igazán jó, de annyira igen, hogy tudjam: örömet okoz” – mondta.

Később a rajzolást felváltotta a festés, ami egyfajta menekülés volt a négygyermekes édesanya számára, miközben egészségügyi nehézségekkel kellett felvennie a harcot. Ashley szemét eltávolították, melyet protézissel pótoltak. A vizsgálatok kimutatták, hogy nagy az esély az áttétek kialakulására, és 2020 októberére több mint száz daganat jelent meg a májában.

Másfél évet jósoltak nekem

– emlékezett vissza.

Erőt merített a betegségéből, hogy másokon segítsen

Végül egy klinikai vizsgálathoz csatlakozott Philadelphiában, s minden várakozással ellentétben életben maradt.

„Még mindig itt vagyok, és szeretném, ha tudatosan élném meg a napjaimat” – mondta. Saját bevallása szerint ő az egyetlen túlélő abból a 19 fős betegcsoportból, amelyben részt vet.

Néha bűntudatom van, amiért én túléltem. Sokat gondolok rájuk.

Miközben minden erejével a betegség leküzdéséért harcolt, elhatározta, hogy másokon szeretne segíteni. 2024-ben indította útjára az Eye on Grace nevű alapítványt, amely adományokból és az Ashley által készített festményekből készült képeslapok értékesítéséből működik. A megalakulása óta 200 beteg számára közel 2000 utazást finanszíroztak az életmentő kezelésekhez.

„Ahelyett, hogy azt kérdeztem volna: miért történik ez velem, inkább azon gondolkodtam, hogyan segíthetnék másokon” – fogalmazott.

Mint mondta, a hozzá hasonló betegek több mint 90 százalékának utaznia kell a speciális kezelésekért, amit sokan ezt nem engedhetnek meg maguknak. Az alapítvány a beérkező támogatásokból fedezi az utazásokat, szállásokat és az étkezés költségeit is, így a betegeknek csak a gyógyulásra kell koncentrálnia. Egy korábbi beteg így fogalmazott Ashleyről: „Ő mentette meg az életem.”