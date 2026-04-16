A császármetszés fosztotta meg a szabadságától: a szülés óta saját betegségei rabszolgája az édesanya

Jenna Robinson rémálma nyolc évvel ezelőtt kezdődött, amikor császármetszéssel hozta világra kislányát. A ma 38 éves, brit nőnél hamarosan súlyos emésztési problémák jelentkeztek: kínzó székrekedés, fájdalom, puffadás, valamint aranyér- és végbélrepedések.

A császármetszés után minden megváltozott az édesanya életében

Minden utamat a vécékhez kellett igazítanom. Állandó fájdalomban éltem, és folyamatosan fel voltam puffadva

– mondta.

Egyszer elmentünk a tengerpartra a gyerekeimmel, de azonnal vissza kellett fordulnunk, mert elviselhetetlen volt a fájdalom.

A háromgyerekes anya éveken át kereste a választ, számos vizsgálaton esett át, többek között a Crohn-betegség és vastagbélgyulladás gyanújával, de minden eredménye negatív lett.

„Minden vizsgálat negatív lett. Ez hihetetlenül frusztráló volt – válaszokra volt szükségem, de úgy éreztem, senki nem tud segíteni.”

Végül krónikus végbélrepedéssel és aranyérrel diagnosztizálták, amelyek napi szintű fájdalmat és vérzést okoztak. Többféle kezelést is kipróbált, köztük Botox-injekciókat, hogy ellazítsák az izmokat, de tartós javulást nem hoztak.

A császármetszés volt a probléma

A császármetszés egyik mellékhatása lehet a székrekedés. Nyolc napig nem volt székletem, és kúpot javasoltak. Azóta soha nem voltam a régi.

Később lassú tranzitú székrekedés diagnózist kapott, amelynél a széklet rendkívül lassan halad a bélrendszerben. Emellett funkcionális neurológiai zavar és fibromialgia is súlyosbította állapotát. A legsúlyosabb időszakban akár kilenc napig sem tudott vécére menni, ami a mentális egészségét is megtörte.

Pánikrohamaim voltak, mielőtt vécére mentem, mert tudtam, mennyire fog fájni.

Nyolc év szenvedés után végül egy komoly műtéten esett át: úgynevezett ileosztómiát végeztek rajta, amely során a vékonybelet kivezették a hasfalon, így a széklet elkerüli a problémás bélszakaszt. A beavatkozás gyökeresen megváltoztatta az életét.

„A műtét után olyan volt, mintha varázsütés történt volna. Minden fájdalmam és kellemetlenségem fokozatosan eltűnt... Az ileosztómiának is megvannak a maga kihívásai, de ezeket bármikor választanám az előző állapot helyett.”