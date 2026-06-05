Óriási retró kvíz régi magyar szavakból: ha 5 kifejezést ismersz, bőven átlag feletti a tudásod

Te milyen jól ismered anyanyelvünk rég elfeledett kifejezéseit? Ezeket a szavakat szinte mindenki elfelejtette már. Derítsd ki retró kvízünkkel, hogy többet tudsz-e, mint a magyarok többsége!

Óriási retró kvíz: te tudod, mit jelentenek ezek a régies kifejezések?

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A magyar nyelvben számos gyönyörű, mégis mára teljesen elfeledett szót találhatunk.

Ez a nyelvi kvíz most próbára teszi a szókincsedet.

Kiderül, milyen jól ismered a régi magyar kifejezéseket.

Kőkemény retró kvíz: ismered a régi szavak jelentését?

Ma már furcsa pillantások kísérik ezeket a szavakat, pedig anno nap mint nap használták őket nagyszüleink, dédszüleink. Pedig most is rengeteget mesélnek: történeteket, emlékeket idéznek fel. Egy letűnt világ hangulatát, életmódját és mindennapjait idézik. Egy falusi udvart, egy nyári konyhát vagy épp a frissen sült tócsni illatát. Tulajdonképpen kultúránk lejegyzett időkapszulái.

Sok közülük teljesen kikopott a mindennapi nyelvhasználatból, míg mások átalakultak. Mai retró kvízünkben ilyen régi magyar szavak jelentésére kell ráismerned – kifejezésekre, amelyek egykor a mindennapjaink szerves részét képezték. Te hányat ismersz közülük?

Itt az alkalom, hogy leteszteld nyelvi tudásodat! De nemcsak erre támaszkodhatsz: egy kis nyelvérzékkel és logikával is megoldhatod a nyelvi feladványokat, ha elég szemfüles vagy.

Készen állsz a kihívásra? Töltsd ki a régi szavak kvízét, mert most kiderül, milyen jól ismered az anyanyelved!