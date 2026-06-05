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Kislány a telefonján tölti a retró kvízt a nagyanyjával.

Óriási retró kvíz régi magyar szavakból: ha 5 kifejezést ismersz, bőven átlag feletti a tudásod

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors magyar nyelv
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 19:00
szókincsretro kvízeknyelvtan kvíz
„De gügye vagyok! A lócán felejtettem a bekecsemet. Ide tudnád hozni?” Ha ebből tudod, mit és hol kell keresned, az már félsiker! A magyarok többsége már nem ismeri ezeket a régi kifejezéseket. Te tudod, melyik szó mit jelent? Töltsd ki a retró kvízt, és kiderül!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Te milyen jól ismered anyanyelvünk rég elfeledett kifejezéseit? Ezeket a szavakat szinte mindenki elfelejtette már. Derítsd ki retró kvízünkkel, hogy többet tudsz-e, mint a magyarok többsége!

Fiatal nő a retró kvízen gondolkodik.
Óriási retró kvíz: te tudod, mit jelentenek ezek a régies kifejezések?
Fotó: 123RF
  • A magyar nyelvben számos gyönyörű, mégis mára teljesen elfeledett szót találhatunk.
  • Ez a nyelvi kvíz most próbára teszi a szókincsedet.
  • Kiderül, milyen jól ismered a régi magyar kifejezéseket.

Kőkemény retró kvíz: ismered a régi szavak jelentését?

Ma már furcsa pillantások kísérik ezeket a szavakat, pedig anno nap mint nap használták őket nagyszüleink, dédszüleink. Pedig most is rengeteget mesélnek: történeteket, emlékeket idéznek fel. Egy letűnt világ hangulatát, életmódját és mindennapjait idézik. Egy falusi udvart, egy nyári konyhát vagy épp a frissen sült tócsni illatát. Tulajdonképpen kultúránk lejegyzett időkapszulái.

Sok közülük teljesen kikopott a mindennapi nyelvhasználatból, míg mások átalakultak. Mai retró kvízünkben ilyen régi magyar szavak jelentésére kell ráismerned – kifejezésekre, amelyek egykor a mindennapjaink szerves részét képezték. Te hányat ismersz közülük?

Itt az alkalom, hogy leteszteld nyelvi tudásodat! De nemcsak erre támaszkodhatsz: egy kis nyelvérzékkel és logikával is megoldhatod a nyelvi feladványokat, ha elég szemfüles vagy.

Készen állsz a kihívásra? Töltsd ki a régi szavak kvízét, mert most kiderül, milyen jól ismered az anyanyelved!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik szó jelentése: ugrabugrál, összevissza járkál?

Az alábbi videóra kattintva megismerhetsz pár régi magyar szólást és közmondást is:

Tedd próbára tudásodat még több retró kvíz segítségével:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu