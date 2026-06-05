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Tragédia a Bánki-tónál: az osztálykirándulás alatt fulladt vízbe a 15 éves fiú

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 19:25
Bánki-tóosztálykirándulás
Többen keresték, de már hiába. Tragédia lett az osztálykirándulás vége Bánkon.
Bors
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Szörnyű tragédia rázta meg Nyugat-Nógrádot, miután egy 15 éves fiú péntek délután vízbe fulladt. A hírek szerint egy általános iskolai kirándulás során merült el a Bánki-tóban a fiatal, délután 15 óra 30 perc körül, de már soha nem ért fel a felszínre.

Tragédia a Bánki-tónál: az osztálykirándulás alatt fulladt vízbe a 15 éves fiú / Fotó: Vendel Lajos / Nool.hu/Archív

Tragédia: vízbe fulladt egy 15 éves fiatal

Az eltűnt keresését a rétsági hivatásos tűzoltók, a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, az Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentők búvárai végezték

– mondta Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, majd hozzátette: a különleges mentőegyesület könnyűbúvárai 16 óra 50 perckor találták meg a gyermek holttestét a Bánki-tóban.

Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Noolnak úgy nyilatkozott, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

 

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