Nem merik kérni, pedig erre vágynak: 5 dolog, amit imádnak a nők az ágyban

A nőknél a spontán vágy az idő múlásával háttérbe szorul, a felizgatásukhoz megfelelő hangulatra és érzelmi biztonságra van szükségük.

A mosatlan edények és a családi logisztika a legnagyobb libidógyilkosok; a feladatok megosztása egyenes arányban növeli a szexuális étvágyat.

A behatolás-központú orgazmuskényszer helyett a nők a tét nélküli, közös élményre és intimitásra vágynak.

A vibrátor nem helyettesíti a férfit, viszont drasztikusan növeli az elégedettséget.

Neves pszichológusok, szexuálterapeuták és kutatók rántották le a leplet azokról az elhallgatott női vágyakról, amelyeket a gyengébbik nem képviselői sokszor nem mernek bevallani. A megszólaltatott szakértők szerint a mindennapi stressz és a folyamatos megfelelési kényszer után a nők többsége arra vágyik leginkább, hogy a hálószoba ajtaján belépve végre letehesse a mentális terheket. Ha a férfi képes olvasni a sorok között, és megadja azt a magabiztos, mégis figyelmes jelenlétet, amiről a nők sokszor csak álmodozni mernek, a nő jutalomból a szexualitás egy teljesen új dimenzióját nyitja meg a férfi előtt.

A női vágyak nagyon sokrétűek, sokszor kimondatlanok lehetnek.

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Melyek a titkos női vágyak? 5 dolog, amire titokban gerjednek a nők

1. A férfiaknál egy kapcsoló van, a nőknél kombinációs zár

Hatalmas tévhit a férfiak részéről, hogy a nők is egyetlen pillantás alatt képesek harcra készek lenni. Miranda Christophers szex- és párkapcsolati terapeuta szerint a nőknek szükségük van a megfelelő körülményekre – az érzelmi kapcsolódásra és a biztonságos környezetre – ahhoz, hogy a vágy egyáltalán megszülessen bennük.

„Különösen igaz ez, ahogy idősödünk, és a párkapcsolatunk már hosszabb ideje tart: a nőknél ekkor háttérbe szorul a libidójuk, így a reaktív működés megértése az egyetlen út a szenvedélyhez” – tette hozzá dr. Laurie Mintz pszichológus, a témában írt sikerkönyvek szerzője.

2. A feladatmegosztás sikere a szex sikere

Kevesen kötik össze, pedig a konyhapult és a hálószoba között közvetlen összeköttetés van. Lisa Bruton pszichoterapeuta magyarázata szerint a mindennapi családi logisztika lebonyolítása és a háztartási terhek teljesen kiölik az erotikát a hétköznapokból.