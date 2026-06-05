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A női vágyak meg nem értése miatt veszekedő fiatal pár az ágyon ülve

Nem merik kérni, pedig erre vágynak: 5 dolog, amit imádnak a nők az ágyban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors párkapcsolati kommunikáció
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 19:15
szexvágy
A hálószobai kommunikáció még a legforróbb kapcsolatokban is hajlamos elakadni a sablonos kérdéseknél, pedig a nők pontosan tudják, mi indítja be őket igazán. Sokszor azonban inkább hallgatnak – vagy azért, mert nem akarják megsérteni a férfi egóját, vagy mert attól tartanak, hogy a női vágyak túl merésznek tűnnek.
Pópity Balázs
A szerző cikkei
  • A nőknél a spontán vágy az idő múlásával háttérbe szorul, a felizgatásukhoz megfelelő hangulatra és érzelmi biztonságra van szükségük.
  • A mosatlan edények és a családi logisztika a legnagyobb libidógyilkosok; a feladatok megosztása egyenes arányban növeli a szexuális étvágyat.
  • A behatolás-központú orgazmuskényszer helyett a nők a tét nélküli, közös élményre és intimitásra vágynak.
  • A vibrátor nem helyettesíti a férfit, viszont drasztikusan növeli az elégedettséget.

Neves pszichológusok, szexuálterapeuták és kutatók rántották le a leplet azokról az elhallgatott női vágyakról, amelyeket a gyengébbik nem képviselői sokszor nem mernek bevallani. A megszólaltatott szakértők szerint a mindennapi stressz és a folyamatos megfelelési kényszer után a nők többsége arra vágyik leginkább, hogy a hálószoba ajtaján belépve végre letehesse a mentális terheket. Ha a férfi képes olvasni a sorok között, és megadja azt a magabiztos, mégis figyelmes jelenlétet, amiről a nők sokszor csak álmodozni mernek, a nő jutalomból a szexualitás egy teljesen új dimenzióját nyitja meg a férfi előtt.

A női vágyakat szex közben kiélő elégedett pár az ágyban
A női vágyak nagyon sokrétűek, sokszor kimondatlanok lehetnek.
Fotó: Serlena Bessonova / shutterstock

Melyek a titkos női vágyak? 5 dolog, amire titokban gerjednek a nők

1. A férfiaknál egy kapcsoló van, a nőknél kombinációs zár

Hatalmas tévhit a férfiak részéről, hogy a nők is egyetlen pillantás alatt képesek harcra készek lenni. Miranda Christophers szex- és párkapcsolati terapeuta szerint a nőknek szükségük van a megfelelő körülményekre – az érzelmi kapcsolódásra és a biztonságos környezetre – ahhoz, hogy a vágy egyáltalán megszülessen bennük.

„Különösen igaz ez, ahogy idősödünk, és a párkapcsolatunk már hosszabb ideje tart: a nőknél ekkor háttérbe szorul a libidójuk, így a reaktív működés megértése az egyetlen út a szenvedélyhez” – tette hozzá dr. Laurie Mintz pszichológus, a témában írt sikerkönyvek szerzője.

2. A feladatmegosztás sikere a szex sikere

Kevesen kötik össze, pedig a konyhapult és a hálószoba között közvetlen összeköttetés van. Lisa Bruton pszichoterapeuta magyarázata szerint a mindennapi családi logisztika lebonyolítása és a háztartási terhek teljesen kiölik az erotikát a hétköznapokból.

Minél inkább túlterheltnek érzi magát egy nő a szürke hétköznapokban, annál kevesebb mentális tere marad a szexre. Ha azt akarja egy férfi, hogy a párja vadmacska legyen az ágyban, először a válláról kell levennie a láthatatlan terheket – a megosztott feladatok és a tiszta otthon a legjobb afrodiziákumok.

3. Teljes ellazulás

A nők legnagyobb gátja szex közben a fejükben cikázó gondolatok. Charlotte Fox Weber pszichoterapeuta, a What We Want című könyv szerzője szerint a nők sokszor képtelenek pszichológiailag jelen lenni az ágyban.

„Társadalmilag arra vannak kondicionálva, hogy folyamatosan monitorozzák magukat: elég jól néznek-e ki, túl sokáig tart-e a dolog, nem sok-e vagy épp elég-e, amit nyújtanak. Ez a folytonos belső cenzúra és szorongás teljesen megöli a gerjedést. Arra vágynak, hogy a férfi teremtsen olyan megnyugtató, ítéletmentes környezetet, amelyben ez a belső monitorozás végre kikapcsolható.”

4. Nem a csúcsra jutás a lényeg, hanem az odavezető út

A felnőttfilmek által diktált teljesítménykényszer azt plántálta a férfiakba, hogy a szex sikere kizárólag a behatolás útján elért orgazmussal mérhető. A rideg igazság viszont az, hogy a nők alig 20 százaléka képes eljutni a csúcsra pusztán a penetrációtól. Anna Richards, az erotikus edukációval foglalkozó FrolicMe alapítója szerint a nők rettegnek a felesleges nyomástól.

„Amikor a hangsúly eltolódik az elvárásoktól és egy konkrét végcéltól a közös élmény irányába, az öröm sokkal könnyebben elérhető” – fogalmazott.

A technikai eszközök – például egy vibrátor – bevonása nem a férfi kudarcát jelenti. Dr. Laurie Mintz kiemeli, hogy a szexjátékokat a partnerükkel együtt használó nők sokkal magasabb szexuális és párkapcsolati elégedettségről számolnak be, mint azok, akik teljesen egyedül használják a különféle eszközöket.

5. Felejtsd el a gondolatolvasást

A romantikus filmek legnagyobb hazugsága, hogy az igazi partner szavak nélkül is pontosan tudja, mire vágyik a másik az ágyban. Ez a tévhit generációk óta nyomorítja meg a hálószobai életet.

„Ez teljesen téves elképzelés. Ennek köszönhető, hogy a legtöbb ember csak mechanikusan ismételgeti azt, ami egy korábbi partnerénél működött, és reménykedik a legjobbakban” – figyelmeztetett Emma-Louise Boynton, a Sex Talks alkotója. Hozzátette: a nők titokban arra szomjaznak, hogy a férfi ne a sablonokat erőltesse, hanem merjen kérdezni – és ami még fontosabb: legyen képes sértődés és egóharc nélkül, nyitottan végighallgatni a választ. A valódi extázishoz nem megérzésekre, hanem őszinte kommunikációra van szükség.

(VICE)

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