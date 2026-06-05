Megrázó hír érkezett: újabb főszereplő hunyt el a Buffy, a vámpírok réméből

72 éves korában elhunyt Anthony Head brit színész, akit a legtöbben az olyan tévésorozatokban nyújtott alakításáról ismerhettek, mint a Buffy, a vámpírok réme, a Ted Lasso, a Merlin vagy az Angolkák.

72 éves korában elhunyt a Buffy, a vámpírok réme sztárja / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

72 éves korában elhunyt a Buffy, a vámpírok réme sztárja

A színész lányai, Emily és Daisy úgy nyilatkoztak, hogy Anthony Head békésen hunyt el a tüdőgyulladás okozta szövődmények következtében, a családja körében.

Nehéz szívvel tudatjuk a mi rendkívüli édesapánk halálát. Megtiszteltetés és kiváltság volt, és örökké az is marad, hogy a lányai lehettünk, és első kézből láthattuk, milyen hatással volt ő és a munkássága oly sokakra

- tették hozzá a közleményükben.

Anthony Head először az 1980-as években vált ismertté az Egyesült Királyságban, miután a Nescafé kávéreklámok arca lett a tévében. Sharon Maughan oldalán a Gold Blend című sorozatban is szerepelt, kávé témájú romantikus reklámjaik pedig 1987 és 1993 között váltak népszerűvé. A színész ezt követően számos népszerű brit sorozatban szerepelt: többek között az Anyaföldben, a Silent Witnessben és a Ki vagy, doki?-ban is. Utolsó szerepe a Bridgerton című sorozatban volt 2022-ben: ekkor a második évad egyetlen epizódjában bukkant fel. Nemzetközi hírnévre azonban Rupert Giles megformálásával szerzett a természetfeletti tinisorozatban, a Buffyban, amely Michelle Trachtenberg és Nicholas Brendon halála után újabb ikonikus sztárját veszítette el - írja a BBC.