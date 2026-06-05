„El fogom b@szni!” – Máris bajban Szabó Kitti új párkapcsolata?

A Barátok közt egykori sztárja, a ma már sikeres tartalomgyártóként tevékenykedő Szabó Kitti az elmúlt hetekben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy alig tíz hónapig tartó házassága után ismét rátalált a boldogságra. Bár a válás híre sokkolta a követőket, a fiatal édesanya nem szomorkodott sokáig, új választottja, az Egyesült Arab Emírségekből származó Mostafa Biswas. A szerelmesek eddig óvták a magánéletüket, a minap azonban szintet lépett a kapcsolatuk, ugyanis egy imádnivaló közös Instagram videóval debütáltak a nagyközönség előtt, amellyel teljesen elbűvölték a rajongókat.

Szabó Kitti válása után hamar szerelmes lett (Fotó: Bors)

Szabó Kitti egy matcházó tulajdonosába szeretett bele

A felvétel apropóját Mostafa vállalkozása adta, a férfinak ugyanis van egy saját matcha üzlete, így a különleges japán zöld tea készítése közös szenvedély náluk. A pár úgy döntött, hogy egy hangulatos konyhai videóban mutatja meg a követőknek a tökéletes ital titkát az Instagram-oldalukon: „Szeretnénk megmutatni nektek, hogyan készül el egy jó matcha, Matchadaddy-vel” – vezette fel a videót mosolyogva Kitti.

A teakészítés közben hamar felszabadult lett a hangulat, Kitti pedig hozta a tőle megszokott, imádnivalóan őszinte formáját. Amikor a szirup adagolására került a sor, a színésznő kissé elbizonytalanodott, és nevetve felkiáltott: „Úristen, el fogom b@szni!” A kezdeti izgalmak után azonban zökkenőmentesen követték egymást a lépések: a pohárba jégkocka, tejes alap, majd a gondosan kikevert matcha és a hetvenfokos víz került.

Dúl a szerelem

A folyamat közben csak úgy izzott a levegő a két fiatal között, Mostafa pedig nem győzte elhalmozni bókokkal a kedvesét a felvételen. Miközben a tökéletes ital finomhangolásán dolgozott, romantikusan odasúgta a színésznőnek: „Hogy még inkább széppé varázsoljuk, olyanná, mint amilyen te vagy.” A videóban ráadásul elhangzott a bűvös „szeretlek” szó is, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a szerelmesek úsznak a boldogságban.

A rajongók odavannak értük

A követők azonnal megrohanták az Instagram-poszt kommentmezejét, és valljuk be, imádják az új párt: „Aranyosak vagytok!” – írta egy lelkes rajongó, míg egy másik követő kifejezetten hálás volt a receptért: „Pont ennek a videónak kellett szembejönnie, szeretem a matchát, viszont nem tudtam, hogyan kell elkészíteni. Matchám van, szirup van, a tej elfogyott, meg mozsár kell, amiben kikeverem, de azokat pikk-pakk beszerzem. Kösziiiii!!!!!” Sokan kiszúrták a férfi édes igyekezetét és külföldi származásából adódó beszédstílusát is: „Olyan aranyos, amikor azt mondja: Puszi. Próbálkozik.” – utalt egy kommentelő kedvesen Mostafa akcentusára, ami csak még szerethetőbbé tette az első közös videójukat, ami itt tekinthető meg.