Gólyahír: megszületett a világhírű énekes harmadik gyermeke

Megszületett Paloma Faith harmadik gyermeke: a 44 éves énekesnő Instagramon osztotta meg kisfiáról az első képeket.
A fekete-fehér felvételen az újszülött keze látható, amint szorosan fogja az édesanyja ujját. A kisfiú március 6-án született, és mivel kicsit korábban érkezett a vártnál, a koraszülött osztályon töltött három napot - árulta el az énekesnő.
A sztár azt is elmondta, időközben már hazamehettek, mialatt igyekszik mindent lassan intézni, mivel a császármetszése nagyon fájdalmas volt.
A híresség barátai azonnal siettek neki gratulálni. Alan Carr ezt írta:
Ó, milyen csodálatos. Gratulálok, drágám!
Jesy Nelson énekesnő is gratulált az anyukának:
Szép munka, anyuci!
