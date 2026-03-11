Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Gólyahír: megszületett a világhírű énekes harmadik gyermeke

gólyahír
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 12:10
szüléscsászármetszés
Paloma Faith babája kicsit korábban érkezett, mint várták. Az énekes az Instagramon közölte: megszületett a várva várt kisfia.
Megszületett Paloma Faith harmadik gyermeke: a 44 éves énekesnő Instagramon osztotta meg kisfiáról az első képeket.

Megszületett Paloma Faith kisfia
Megszületett Paloma Faith kisfia / Fotó: Freepik.com (Képünk illusztráció)

A fekete-fehér felvételen az újszülött keze látható, amint szorosan fogja az édesanyja ujját. A kisfiú március 6-án született, és mivel kicsit korábban érkezett a vártnál, a koraszülött osztályon töltött három napot - árulta el az énekesnő

A sztár azt is elmondta, időközben már hazamehettek, mialatt igyekszik mindent lassan intézni, mivel a császármetszése nagyon fájdalmas volt.

A híresség barátai azonnal siettek neki gratulálni. Alan Carr ezt írta: 

Ó, milyen csodálatos. Gratulálok, drágám!

Jesy Nelson énekesnő is gratulált az anyukának: 

Szép munka, anyuci!

Megszületett Paloma Faith kisfia: íme, az első fotó!

 

