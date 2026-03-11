Gólyahír: megszületett a világhírű énekes harmadik gyermeke

Megszületett Paloma Faith harmadik gyermeke: a 44 éves énekesnő Instagramon osztotta meg kisfiáról az első képeket.

Megszületett Paloma Faith kisfia / Fotó: Freepik.com (Képünk illusztráció)

A fekete-fehér felvételen az újszülött keze látható, amint szorosan fogja az édesanyja ujját. A kisfiú március 6-án született, és mivel kicsit korábban érkezett a vártnál, a koraszülött osztályon töltött három napot - árulta el az énekesnő.

A sztár azt is elmondta, időközben már hazamehettek, mialatt igyekszik mindent lassan intézni, mivel a császármetszése nagyon fájdalmas volt.

A híresség barátai azonnal siettek neki gratulálni. Alan Carr ezt írta:

Ó, milyen csodálatos. Gratulálok, drágám!

Jesy Nelson énekesnő is gratulált az anyukának:

Szép munka, anyuci!

