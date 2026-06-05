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"Ha az artéria megsérül, akkor 3-4 perc, és meghalsz..." - Kockázatos műtétet utasított vissza Rubint Réka

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 19:10 / FRISSÍTÉS: 2026. június 05. 19:11
Rubint Rékaműtét
Már évek óta küzd egy ritka daganatos betegséggel. Rubint Réka ezalatt az idő alatt számos kezelésen esett át.
Bors
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A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban beszélt az elmúlt évek megpróbáltatásairól Rubint Réka és Schobert Norbi. A fitneszlady két hónapja állt ki a nyilvánosság elé, és beszélt arról, hogy 2022 óta ritka daganatos megbetegedéssel küzd. Azóta Réka számtalan kezelésen, köztük sugár- és kemoterápián is átesett, ám egy rendkívül kockázatos műtétet visszautasított.

Rubint Réka
Rubint Réka kitartóan küzd a felépülésért / Fotó: Facebook/Rubint Réka

Megrázó részleteket osztott meg Rubint Réka

Az onkológiában az a legjobb, ha egy daganatot műtéti úton ki tudnak venni. Agócs doktor úr azt mondta, ki lehet venni, de úgy, hogy Rékát hasra fektetik, elaltatják, végig felvágják a hátát, a bordákat a gerincnél kettévágják, majd végleg kiveszik a bal tüdejét, meg ezt a csomót

- mondta el Norbi, a Blikk beszámolója szerint.

A hangideget is elvágták volna, hogy hozzáférjenek a daganathoz, és akkor még mindig nem biztos, hogy amikor ott vannak, ki tudják venni a daganatot, mert azt nem látják a felvételen, hogy mennyire van közel az artériához. Ha az megsérül, akkor 3-4 perc, és meghalsz... Azt mondta Agócsnak a sebésztársa, hogy erre a műtétre asszisztálni nem menne be, ezért úgy döntöttünk, nem vállaljuk be a műtétet

- tette hozzá Réka, aki végül a sugárkezelés mellett döntött. A megpróbáltatásainak azóta sincs vége, ám ő igyekszik pozitív és erős maradni, rendületlenül hisz a gyógyulásban, mialatt másoknak is próbál erőt nyújtani a saját küzdelmükhöz.

 

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