"Hétgyermekes anya vagyok, miután 50 évesen hármasikreket szültem"

Hármasikreknek adott életet egy 50 éves édesanya, aki megtermékenyítéssel esett teherbe. Férjével már négy gyermeket neveltek, de úgy érezték, hogy a családbővítés az, amire vágynak. Azonban ők sem gondolták, hogy három kisbabával bővítik a családot.

50 évesen hozta világra a hármasikreket, miután nem hitt a mesterséges megtermékenyítésben

Hármasikrek 50 felett - nem veszélytelen

Ha egy pár gyermeket szeretne, bármit megtesz annak érdekében, hogy ez az álom valóra váljon. Egy nővér, akinek az orvosok mindössze 5 százalék esélyt adtak arra, hogy gyermeke lehessen, végül 50 évesen teherbe esett. Ráadásul hármasikrekkel.

Marie Gustavsson állítja, hogy 50 évesen szülővé válni sokkal egyszerűbb, mint akkor, amikor 19 éves volt. De mint mondja, még így is voltak emberek, akik csalódottságukat fejezték ki a várandóssága miatt. De nem adták fel, négy fiuk mellé még szerettek volna gyermeket vállalni, ezért az IVF utat választották, annak érdekében, hogy bővíthessék a családjukat.

A svéd házaspár egészen Ciprusig utazott, hogy átessen a megtermékenyítésen, egy másik nő petesejtjét felhasználva.

Nagyon egészséges vagyok és sosem voltak problémáim az előző terhességek alatt, mindig könnyen teherbe estem, nem voltak meddőségi problémáim

- idézi fel Marie, aki nem hitt abban, hogy az IVF segíteni fog rajta, szkeptikusan állt a dologhoz, mivel az orvosok mindössze 5 százaléknyi esélyt adtak arra, hogy a procedúra működni fog. S bár sosem félt attól, hogy teherbe essen életének késői szakaszában, voltak kockázatok, amiknek ki volt téve, például a diabétesz, a magas vérnyomás és a koraszülés.

A procedúrát követően három nappal érte az igazi meglepetés: a megtermékenyítés sikeres volt. Olyannyira, hogy végül hármas ikreket várt Marie.

Teljesen sokkos állapotban voltam, és nagyon boldog is voltam. Fantasztikus ajándék volt

- idézi fel a pillanatot, majd hozzáteszi, hogy ahogy a babák növekedtek, olyan volt a hasa, mintha egy hatalmas követ cipelne.

Nem mondtuk el senkinek, hogy hárman vannak, hiszen nem tudhattuk, hányan maradnak velünk. De amikor végül elmondtuk, sokan meglepődtek, de voltak olyanok is, akik csalódottak voltak a családunk és barátaink körében.

A kicsik egészségesek, a szülők pedig segítségre szorultak

A hármas ikreket végül vészhelyzeti császármetszéssel hozta a világra az édesanya. Mindhárom kisbaba egészségesen jött a világra, és a család nem is lehetne boldogabb.