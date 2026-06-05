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Hűtlenséget elkövető nő a kocsiban egy férfival.

„Lefeküdtem a férjem főnökével, de csak hogy megmentsem a családunkat”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 18:45
igaz történethűtlenségviszony
„A kislányunk borzasztóan megbetegedett, így amikor a férjem főnöke egy visszautasíthatatlan lehetőséget ajánlott, egyszerűen nem tudtam visszautasítani.” Egy nagyon nehéz helyzetbe került édesanya őszintén vallott a hűtlenségéről és arról a bonyolult kapcsolatról, ami teljesen felforgatta az életét.
Boncza Léda
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A nő azt gondolta, egy egyszeri áldozatot hoz majd családjáért a hűtlenséggel. A férje főnöke azonban nem hagyta ennyiben. Az anyuka nem lát kiutat a szorult helyzetből, ezért fordult az internetezőkhöz. Amit megosztott, mindenkit sokkolt.

Hűtlenségért cserébe előléptetést kapó férfival fog kezet a főnöke.
A férfi előléptetésének ára a felesége hűtlensége volt.
Fotó: fizkes / Shutterstock
  • Egy család súlyos anyagi válságba került.
  • A férj esélyes volt egy kiemelt pozícióra a cégnél, ahol már évek óta dolgozott.
  • A főnöke külön találkozót kért a feleségtől, hogy egy ajánlatot tegyen neki az előléptetésért cserébe.
  • A férfi később zsarolni kezdte őt.

A hűtlenségnek mindig ára van: bűnös viszonyt kezdett egy családanya

Az anyuka beszámolója szerint minden azzal kezdődött, hogy a házaspár kislánya súlyosan megbetegedett. A kezelések, a gyógyszerek és a folyamatos bizonytalanság felemésztette a család anyagi tartalékait. A férj egy előléptetésben látta az utolsó reményt, de egyikük sem sejtette, hogy a lehetőségért a családjukkal fizetnek majd.

Azt mondta, segíteni akar.

A nő szerint eleinte semmi furcsa nem volt férje főnökének viselkedésében. Jó viszonyt ápoltak vele mindketten. A céges bulin megértőnek tűnt, amikor elmesélték a helyzetüket. Meghallgatta, min mennek keresztül, és megnyugtatta őket. Azt mondta, minden körülményt figyelembe vesz majd a felszabadult pozíció döntésénél.

Néhány nappal később azonban egy kávés találkozóra hívta az anyukát. A nő reménykedett benne, hogy a férje előléptetéséről lesz szó.

Igaza lett

A férfi részletesen elmagyarázta, milyen pozitív hozadékokkal jár a pozíció: magasabb fizetés, bónuszok, és azt, mennyivel jobb, kényelmesebb, boldogabb életük lehetne.

„Lelki szemeim előtt láttam, hogy végre fellélegezhetünk” – mesélte a feleség. Azonban a beszélgetés váratlan fordulatot vett.

A főnök elkezdte ecsetelni, hogy több kiváló jelölt is versenyben van a pozícióért, majd mélyen a nő szemébe nézett.

Azt mondta, nagyon vonzónak talál, és hogy talán segíthetünk egymásnak.

A nő azonnal felállt volna az asztaltól, de a férfi még utánaszólt:

Gondold át! Egyetlen este. Cserébe tiétek az álommeló és az álomélet.

A feleség végül fájdalmas döntésre szánta el magát

Aznap este elhatározta, hogy mindent elmond a férjének. Aztán leült a számláik elé. Ott voltak a kórházi költségek, a hitelek.

„Arra gondoltam, mi lesz, ha még nagyobb baj történik. Mi lesz, ha nem tudjuk kifizetni a kezeléseket” – az anyuka napokig őrlődött, de végül felhívta férje felettesét, és találkoztak.

Azt hittem, egyszeri alkalom lesz

Másnap a férje boldogan rohant haza hozzá és kislányukhoz... Megkapta az előléptetést.

A hűtlensége miatt a fürdőszobában síró nő nézi magát a tükörben.
„Miközben ő ünnepelt, én a fürdőszobában sírtam” – írta az anyuka.
Fotó: FabrikaSimf / Shutterstock

Ekkor még nem tudta, hogy a rémálom csak most vette kezdetét.

Néhány héttel később újra csörgött a telefon

A főnök hívta. Az anyuka visszautasította, de a férfi hidegen közölte a telefonba, mielőtt letehette volna:

„Ha nem találkozunk, a férjed elveszítheti az állását. Azt is elmesélhetem neki, milyen képességeknek köszönhetően kapta meg az előléptetését” – a nőnek rögtön leesett, hogy csapdába esett. 

Kénytelen volt újabb és újabb találkozókba belemenni. Közben a lelkiismerete sem bírta. Egyre jobban eltávolodott a férjétől.

„Minden alkalom után órákig zuhanyoztam. Nem bírtam a tükörbe nézni” – de nem látott kiutat, így folytatódott a viszony. Folyamatosan megcsalta a férjét. Ráadásul a saját főnökével.

A férje mindeközben abban a hitben élt, hogy végre jobbra fordult az életük. A munkahelyén sikeres lett, a család anyagi helyzete stabilizálódott. Csupán azzal nem volt tisztában, hogy milyen árat fizetett ezért.

Az alábbi videóból megismerheted a hűtlenség 10 jelét, amit nem szabad figyelmen kívül hagynod:

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