„Lefeküdtem a férjem főnökével, de csak hogy megmentsem a családunkat”

A nő azt gondolta, egy egyszeri áldozatot hoz majd családjáért a hűtlenséggel. A férje főnöke azonban nem hagyta ennyiben. Az anyuka nem lát kiutat a szorult helyzetből, ezért fordult az internetezőkhöz. Amit megosztott, mindenkit sokkolt.

A férfi előléptetésének ára a felesége hűtlensége volt.

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Egy család súlyos anyagi válságba került.

A férj esélyes volt egy kiemelt pozícióra a cégnél, ahol már évek óta dolgozott.

A főnöke külön találkozót kért a feleségtől, hogy egy ajánlatot tegyen neki az előléptetésért cserébe.

A férfi később zsarolni kezdte őt.

A hűtlenségnek mindig ára van: bűnös viszonyt kezdett egy családanya

Az anyuka beszámolója szerint minden azzal kezdődött, hogy a házaspár kislánya súlyosan megbetegedett. A kezelések, a gyógyszerek és a folyamatos bizonytalanság felemésztette a család anyagi tartalékait. A férj egy előléptetésben látta az utolsó reményt, de egyikük sem sejtette, hogy a lehetőségért a családjukkal fizetnek majd.

Azt mondta, segíteni akar.

A nő szerint eleinte semmi furcsa nem volt férje főnökének viselkedésében. Jó viszonyt ápoltak vele mindketten. A céges bulin megértőnek tűnt, amikor elmesélték a helyzetüket. Meghallgatta, min mennek keresztül, és megnyugtatta őket. Azt mondta, minden körülményt figyelembe vesz majd a felszabadult pozíció döntésénél.

Néhány nappal később azonban egy kávés találkozóra hívta az anyukát. A nő reménykedett benne, hogy a férje előléptetéséről lesz szó.

Igaza lett

A férfi részletesen elmagyarázta, milyen pozitív hozadékokkal jár a pozíció: magasabb fizetés, bónuszok, és azt, mennyivel jobb, kényelmesebb, boldogabb életük lehetne.

„Lelki szemeim előtt láttam, hogy végre fellélegezhetünk” – mesélte a feleség. Azonban a beszélgetés váratlan fordulatot vett.

A főnök elkezdte ecsetelni, hogy több kiváló jelölt is versenyben van a pozícióért, majd mélyen a nő szemébe nézett.

Azt mondta, nagyon vonzónak talál, és hogy talán segíthetünk egymásnak.

A nő azonnal felállt volna az asztaltól, de a férfi még utánaszólt:

Gondold át! Egyetlen este. Cserébe tiétek az álommeló és az álomélet.

A feleség végül fájdalmas döntésre szánta el magát

Aznap este elhatározta, hogy mindent elmond a férjének. Aztán leült a számláik elé. Ott voltak a kórházi költségek, a hitelek.