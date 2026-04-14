A hit erejével legyőzte a sorsot: rák után Vivi ismét terhes lett

Vivi története maga a csoda: a méhnyakrák után az orvosok szerint esélye sem volt az anyaságra, ő mégis hamarosan a második kisfiát ölelheti magához. Ám a boldogság ára mögött embertelen küzdelem is van: a fiatal és gyönyörű kismama kilencedik hónapja katéterrel fekszik, és minden nap rettegett, hogy elveszíti a babát. Jövő pénteken eljön a nagy nap: hamarosan császárral fogja világra hozni második kisfiát, aztán azonnal elaltatják és kiveszik a méhét.

Rák után spontán terhesség: orvosi csodának számít, Vivi második gyermekét várja Fotó: Csaba Kaloz Photography

Világszenzáció! Rák után Vivi ismét terhes lett: „Szülés után azonnal elaltatnak, és kiveszik a méhemet”

Lénárd Vivi élete egy érzelmi hullámvasút, ahol a legmélyebb fájdalom és a legtisztább boldogság váltja egymást. Miután legyőzte a méhnyakrákot, az orvosok nem sok esélyt adtak neki a családalapításra. Első fia, Ábel érkezése után azonban idén ismét bekopogott a gólya, de az örömbe hamar félelem vegyült. Egy babát ugyanis már elveszítettek Ábel után, így ez a terhesség nemcsak fizikai, de hatalmas lelki teher is volt.

Lelkileg nagyon nehéz volt, főleg úgy, hogy Ábel után egyszer már voltam terhes, de az a baba sajnos elment. Nagyon nehezen tettem túl magam rajta és talán emiatt, most minden nap rettegtem, nehogy elveszítsem ezt a babát is.

A diagnózis után az orvosok alig egy százalék esélyt adtak neki a természetes úton való fogantatásra, de Lénárd Vivi bebizonyította, hogy a hit és az élni akarás minden orvosi papírformát felülír. A korábban modellként dolgozó, gyönyörű édesanya története egy valódi orvosi csoda: a méhmegtartó műtét után most a 35. hétben jár második gyermekével, miközben hatéves kisfia, Ábel és férje mindenben segítik őt a kilenc hónapja tartó, embertelen küzdelemben.

A család nagyon várja már, hogy megszülessen a kisbaba fotó: Csaba Kaloz Photography

„Fél éve nem vagyok úgy az élete része, ahogy szeretnék”

Vivi kálváriája a várandósság elején kezdődött: vérzések, váratlan kórházi utak követték egymást. Egy alkalommal el is ájult a kórházban, ami az amúgy is veszélyeztetett állapotában kész katasztrófa volt. Az orvosok végül szigorú fekvésre ítélték: a gyönyörű kismama nyolc hónapja szinte meg sem mozdulhat, katétere van, és teljes kiszolgáltatottságban várja a jövő pénteket.

Pokoli megélni, hogy a gyerekemnek hosszú hónapok óta nem vagyok úgy az élete része, mint ahogy egy anyának jelen kell lennie

– vallotta be őszintén a Vivi, akit lelkileg az visel meg a legjobban, hogy nem tud feleségként és anyaként úgy helytállni, ahogy szeretne.

Kiszolgáltatottan fekszem, a hat éves Ábel etet és öltöztet engem. Sokszor elérzékenyülök emiatt. Gondold el, más hozza haza az oviból, ő melegíti nekem a vacsorámat és még a kutyát is megeteti. De mindenki azt mondja, hogy fantasztikusan bírja

– meséli elérzékenyülve az édesanya.