A hit erejével legyőzte a sorsot: rák után Vivi ismét terhes lett

Vivi története maga a csoda: a méhnyakrák után az orvosok szerint esélye sem volt az anyaságra, ő mégis hamarosan a második kisfiát ölelheti magához. Ám a boldogság ára mögött embertelen küzdelem is van: a fiatal és gyönyörű kismama kilencedik hónapja katéterrel fekszik, és minden nap rettegett, hogy elveszíti a babát. Jövő pénteken eljön a nagy nap: hamarosan császárral fogja világra hozni második kisfiát, aztán azonnal elaltatják és kiveszik a méhét.
Lénárd Vivi élete egy érzelmi hullámvasút, ahol a legmélyebb fájdalom és a legtisztább boldogság váltja egymást. Miután legyőzte a méhnyakrákot, az orvosok nem sok esélyt adtak neki a családalapításra. Első fia, Ábel érkezése után azonban idén ismét bekopogott a gólya, de az örömbe hamar félelem vegyült. Egy babát ugyanis már elveszítettek Ábel után, így ez a terhesség nemcsak fizikai, de hatalmas lelki teher is volt.
Lelkileg nagyon nehéz volt, főleg úgy, hogy Ábel után egyszer már voltam terhes, de az a baba sajnos elment. Nagyon nehezen tettem túl magam rajta és talán emiatt, most minden nap rettegtem, nehogy elveszítsem ezt a babát is.
A diagnózis után az orvosok alig egy százalék esélyt adtak neki a természetes úton való fogantatásra, de Lénárd Vivi bebizonyította, hogy a hit és az élni akarás minden orvosi papírformát felülír. A korábban modellként dolgozó, gyönyörű édesanya története egy valódi orvosi csoda: a méhmegtartó műtét után most a 35. hétben jár második gyermekével, miközben hatéves kisfia, Ábel és férje mindenben segítik őt a kilenc hónapja tartó, embertelen küzdelemben.
Vivi kálváriája a várandósság elején kezdődött: vérzések, váratlan kórházi utak követték egymást. Egy alkalommal el is ájult a kórházban, ami az amúgy is veszélyeztetett állapotában kész katasztrófa volt. Az orvosok végül szigorú fekvésre ítélték: a gyönyörű kismama nyolc hónapja szinte meg sem mozdulhat, katétere van, és teljes kiszolgáltatottságban várja a jövő pénteket.
Pokoli megélni, hogy a gyerekemnek hosszú hónapok óta nem vagyok úgy az élete része, mint ahogy egy anyának jelen kell lennie
– vallotta be őszintén a Vivi, akit lelkileg az visel meg a legjobban, hogy nem tud feleségként és anyaként úgy helytállni, ahogy szeretne.
Kiszolgáltatottan fekszem, a hat éves Ábel etet és öltöztet engem. Sokszor elérzékenyülök emiatt. Gondold el, más hozza haza az oviból, ő melegíti nekem a vacsorámat és még a kutyát is megeteti. De mindenki azt mondja, hogy fantasztikusan bírja
– meséli elérzékenyülve az édesanya.
Kisfia, Ábel már nagyon várja a kistesót. Ő Vivi legnagyobb támasza. Még a névválasztásban is segített.
Mivel az apuka Ádám, az első fiunk pedig Ábel, ő mindenképp „Á” betűs nevet akart a tesónak is. Mi a Zente felé hajlottunk, de Ábel kedvéért két neve lesz: Zente Áron. Már most énekel a pocakomnak, és ha a baba megmozdul, tudjuk, hogy hallja őt
– mesélte boldogan a kismama.
A várva várt nap azonban egyszerre lesz élete egyik legszebb és egyik legszomorúbb pillanata is: ami egy drámai, visszafordíthatatlan döntéssel ér véget. Jövő pénteken, a 35. héten tervezett császármetszéssel segítik világra a picit.
Az a terv, hogy a császárnál csak epidurális érzéstelenítést kapok, hogy láthassam a babát és tudjam, hogy jól van. Miután megmutatták nekem, azonnal elaltatnak és egy nagyműtét keretében eltávolítják a méhemet. Bármi történne, nem tudna a testem már még egy ilyet végigcsinálni, úgyhogy az saját biztonságom érdekében is úgy döntöttek az orvosok, hogy méheltávolítással lezárjuk ezt a történetet
– mondta Vivi, aki tudja: a fiainak egészséges anyára van szükségük.
A bezártság alatt egyetlen fénysugár volt: egy különleges kismama fotózás. Bár a férje és az orvosa is féltette őt, ő ragaszkodott hozzá, hogy legyen egy méltó emléke erről a küzdelmes időszakról.
Más kismama jön-megy, vásárol, én viszont csak fekszem. Kikönyörögtem a férjemtől ezt a fotózást. Egy ismerős jött el hozzánk, itt, a biztonságos, otthoni környezetben készültek el a képek. A katéter és a mozgásképtelenség miatt ez egy nagyon intim dolog, nem akartam idegenek előtt pózolni. Sokszor le kellett feküdnöm közben, pihentem, de végül csodás fotók születtek. Ezek nem tükrözik a valóságot és a fájdalmat, de ha rájuk nézek, végtelenül boldog vagyok, hogy egy pillanatra újra szépnek és egészségesnek érezhettem magam. Ez az élmény most nagyon feltöltött, ebből merítek erőt a hátralévő egy héthez és a műtéthez
Vivi azt mondja, a veszélyeztetett terhesség és a vele járó egy helyben fekvés most másodszorra sokkal nehezebb volt. De hamarosan vége és újra teljes életet élhet anyukaként és feleségként is, épp úgy, mint régen, csak már négyesben. Amikor a kezében tartja majd második kisfiát, akkor tud majd igazán megnyugodni és elhinni, hogy mindez vele történt meg, amiről pár éve álmodni sem mert...
