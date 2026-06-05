Egy 37 éves nőt örökbe fogadott egy család, mert azt hazudta, 12 éves

Letartóztattak egy 37 éves nőt, aki azt hazudta, hogy 12 éves és a bántalmazó családja elől menekül. Szomorú történetével rávett egy családot, hogy fogadják örökbe. Egyelőre rejtély, hogyan nézhették a nőt 12 évesnek...

37 éves 12 évesnek hazudta magát: örökbe fogadták - Fotó: Pexels

37 éves 12 évesnek hazudta magát: örökbe fogadták

Az ügyre azután derült fény, hogy a rendőrség június 2-án letartóztatta a gyanúsítottat a brazíliai Joinville város Pirabeiraba kerületében található családi házban. A rendőrség szerint a gyanúsított, aki korábban már megpróbálkozott ugyanezzel a csalással, a hamis „Gabriele” nevet használta, és meggyőzte a helyi családot, hogy fogadják be, miután azt állította, hogy az északi Para államban történt bántalmazás elől menekült el.

Woman, 37, is 'adopted' by family after convincing them she was 12 https://t.co/pHb3um0WZk via @DailyMail — Péterffy Emma (@PeterffyEmma) June 5, 2026

A nyomozók szerint a gyanúsított először egy joinville-i templomhoz ment, és azt mondta egy lelkésznek, hogy megmenekült a bántalmazástól. A vallási közösség tagjai állítólag elkezdték anyagilag segíteni, és szállást is találtak neki, mielőtt a család végül befogadta volna otthonába. A rendőrség közlése szerint a pár érzelmileg kötődött a gyanúsítotthoz, és körülbelül 14 hónapig a lányukként kezelték.

A 37 éves nő azzal magyarázta, hogy sokkal idősebbnek néz ki, mint az átlag 12 évesek, hogy autista és számos más egészségügyi problémája is van. Majd azt hazudta, hogy a vér szerinti családja gyerekkorában kényszerítette, hogy hormonokat szedjen, ezért néz ki felnőttnek.

A nyomozók szerint a gyanúsított gyerekes viselkedést tanúsított a megtévesztés fenntartása érdekében, beleértve a cumisüvegek, cumik és puha takaró használatát alváshoz. A rendőrség azt is közölte, hogy az éjszaka folyamán pánikrohamokat színlelt, magasabb hangon beszélt, és érzelmileg függőnek tűnt, hogy figyelmet és együttérzést keltsen.

A család állítólag 12. születésnapi bulit szervezett a gyanúsítottnak, és kifizette az elhízás elleni gyógyszereket, miközben azt is fontolgatták, hogy hivatalosan örökbe fogadják. A nyomozók szerint a nő többször is kerülte a hivatalos örökbefogadási eljárással kapcsolatos beszélgetéseket, és soha nem vitt magával személyazonosító okmányokat.