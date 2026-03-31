„Nagyon boldog vagyok” - Újra munkába állt a halál torkából visszatért hős tűzoltó

Összeomlott Márta Rajmund élete 2025 nyarán, amikor kiderült: súlyos betegségben szenved. Göd önkéntes tűzoltójaként bármit megtett, hogy másokat megmentsen, tavaly nyáron azonban a saját élete lett a tét. A fiatal férfi túl van élete nagy csatáján, újjászületett és most már boldog, hiszen ismét terepen lehet! A hős tűzoltó kendőzetlenül beszélt az elmúlt 3 hónapjáról.

A hős tűzoltó számára nincsen lehetetlen! / Fotó: Beküldött/Csányi Bence

Milyen daganat támadta meg a hős tűzoltót?

Rajmund mindig vidám és mosolygós volt. Akkor sem tört meg, amikor a legvadabb lángokkal kellett megküzdenie a terepen. A hős tűzoltó a Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó Egyesület égisze alatt mentett életeket éveken át, mígnem hirtelen minden megváltozott. Az orvosai riasztó diagnózist közöltek vele: egy veszélyes kór, agyalapi-mirigy daganat támadta meg, ami ráadásul a szokásosnál is nagyobb – 4 centis volt az átmérője!

Nem volt elég a sokkoló igazság, a betegségét testi és lelki fájdalmak is kísérték:

elveszítette a munkáját,

épp a betegség előtt szakított a szerelmével,

a kórság miatt egy életmentő műtét várt rá

- mindez bárkit megtört volna, pláne, ha tudja; a rendkívül kockázatos operációval az összes emlékét elveszítheti. Rajmund kihúzta magát és nemet mondott a bánatra. Teljes gőzzel küzdött, hogy visszatérjen a halál tornácáról. Tavaly októberben megműtötték: a beavatkozás sikeres volt!

A férfire azonban pokoli nehéz időszak várt még ezután is, hiszen hónapokon át lábadozott otthon. Az egyesület emiatt összefogást sürgetett, hogy anyagilag Rajmund és szerettei átvészeljék ezt az időszakot. Eközben a tűzoltó sem csüggedt – máig betegségnaplót ír, hogy könyvként kiadja és sorstársainak segítsen vele.

Egy ország izgult Rajmundért, hogy sikerüljön a műtétje / Fotó: Márta Rajmund Facebook-oldala

„Nem vállalhatok el mindent”

A férfi úgy érzi, a műtét után újjászületett, és ahogy 2025 a túlélésé, úgy 2026 a visszatérés éve lesz számára. Jó úton halad efelé, hiszen ismét terepen van!

A szabadidőmben önkéntes tűzoltóként veszek részt különböző feladatokban. Nagyon boldog vagyok!

- mesélte Rajmund a Borsnak.

Eleinte csak apró feladatokban segíthetett, hogy óvja erősödő szervezetét. Muszáj figyeljen, hiszen még egy-egy nagyobb feladat is kockázatos lehet a számára. Egyetlen rossz mozdulat is megviselheti a szervezetét, mert az agyában nyomás keletkezhet.

-Nagyobb súlyokat sajnos még mindig nem emelhetek, sokat nem hajolgathatok, ezért az önkéntes társaim mindenben óvnak. Fokozatosan terhelem a szervezetem, az orromat is óvatosan fújom. Ha valamilyen súlynál úgy érzem a terepen, hogy nekem túl nehéz lenne, átadom az egyik bajtársamnak

– részletezte a hős tűzoltó.