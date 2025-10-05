„Túl vagyok rajta” – A kórházi ágyról üzent a daganatos tűzoltó: így van a műtét után – Fotó!

Emberpróbáló harcon van túl Márta Rajmund. Egy ritka daganatos betegség támadta meg a szervezetét, de a hős tűzoltó első nagy csatáján túl van. Mint arról a Bors beszámolt, a tűzoltóért sokan szorítanak, egyben gyűjtés is indult a megsegítésére. Most megtudtuk: az agyműtét sikeres volt, üzenetet is tudtunk váltani Rajmunddal, állapotáról pedig bátyja, Ternay István nyilatkozott megkönnyebbülten. Az operáció ugyanis komplikációk nélkül lezajlott.

Ritka daganattal műtötték Rajmundot / Fotó: Csányi Bence

Daganat miatt operálták

Rajmund nyolc éven át, 2017-től minden szabadidejében a Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaként mentett életeket. Idén nyáron hidegzuhanyként érte a diagnózis: daganatos beteg.

A 30 éves férfi szervezetét egy rendívül ritka, agyalapi-mirigy daganat támadta meg, ami ráadásul az átlaghoz képes nagyobb méretűvé fejlődött – 4 centis volt az átmérője. Az önkéntes tűzoltónak hirtelen széthullott az élete:

épp állásváltoztatásban volt, a betegség miatt már nem tudott kezdeni új munkahelyén,

így munkanélküliként várta az október 1-jei műtétet,

miközben végig a tűzoltóságon, bajtársaiból merített erőt, ez egyben elterelte a figyelmét a rá váró beavatkozásról.

Rajmund a műtét előtti utolsó pillanatig inspirálta sorstársait, hogy ne adják fel, hiszen a Borsnak nyíltan beszélt a fájdalmairól és a műtét napján is posztolt egy fotót a közösségi oldalán arról, hogy nemsokára betolják a műtőbe.

A tűzoltó hosszú, veszélyes beavatkozáson van túl, ami nagyon legyengítette, mégis erőt merített és egy fotóval nyugtatott meg mindenkit – túl van a nehezén!

Az agyműtétem sikerült.

- írta Rajmund a kép mellé.

Mutatjuk a fotót!

Rajmund a műtét után szinte azonnal üzent, hogy sikeres volt a beavatkozás / Fotó: Márta Rajmund Facebook-oldala

„Boldogok vagyunk”

Rajmund jelenleg egy budapesti kórházban lábadozik, mint a Borsnak írta: egyelőre nagyon fáj a feje.

- Nyolcórás volt a műtét, ott voltunk végig a kórházban, végigizgultuk az egészet. A beavatkozás jól ment, a daganat 90 százalékát eltávolították! Utána intenzívre került, ahol egy napon át megfigyelték. Ott már meglátogattuk őt. Boldogok vagyunk, úgy néz ki, hogy minden rendben lesz – mondta el Ternay István, Rajmund bátyja.