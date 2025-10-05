Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
„Túl vagyok rajta” – A kórházi ágyról üzent a daganatos tűzoltó: így van a műtét után – Fotó!

tűzoltó
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 07:00
műtétgyűjtésdaganatGöd
Márta Rajmund végig próbált lelkileg erősnek mutatkozni, egészen a műtétig, de nem titkolta: félt tőle. Az önkéntes tűzoltót daganatos betegség támadta meg, operálni kellett az agyát, hogy megmentsék az életét. A beavatkozás után a kórházi ágyról üzent egy megrázó fotóval. Reméli, hogy túl van a nehezén.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Emberpróbáló harcon van túl Márta Rajmund. Egy ritka daganatos betegség támadta meg a szervezetét, de a hős tűzoltó első nagy csatáján túl van. Mint arról a Bors beszámolt, a tűzoltóért sokan szorítanak, egyben gyűjtés is indult a megsegítésére. Most megtudtuk: az agyműtét sikeres volt, üzenetet is tudtunk váltani Rajmunddal, állapotáról pedig bátyja, Ternay István nyilatkozott megkönnyebbülten. Az operáció ugyanis komplikációk nélkül lezajlott.

daganat
Ritka daganattal műtötték Rajmundot / Fotó: Csányi Bence

Daganat miatt operálták

Rajmund nyolc éven át, 2017-től minden szabadidejében a Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaként mentett életeket. Idén nyáron hidegzuhanyként érte a diagnózis: daganatos beteg.

A 30 éves férfi szervezetét egy rendívül ritka, agyalapi-mirigy daganat támadta meg, ami ráadásul az átlaghoz képes nagyobb méretűvé fejlődött – 4 centis volt az átmérője. Az önkéntes tűzoltónak hirtelen széthullott az élete:

  • épp állásváltoztatásban volt, a betegség miatt már nem tudott kezdeni új munkahelyén,
  • így munkanélküliként várta az október 1-jei műtétet,
  • miközben végig a tűzoltóságon, bajtársaiból merített erőt, ez egyben elterelte a figyelmét a rá váró beavatkozásról.

Rajmund a műtét előtti utolsó pillanatig inspirálta sorstársait, hogy ne adják fel, hiszen a Borsnak nyíltan beszélt a fájdalmairól és a műtét napján is posztolt egy fotót a közösségi oldalán arról, hogy nemsokára betolják a műtőbe.

A tűzoltó hosszú, veszélyes beavatkozáson van túl, ami nagyon legyengítette, mégis erőt merített és egy fotóval nyugtatott meg mindenkit – túl van a nehezén!

Az agyműtétem sikerült.

- írta Rajmund a kép mellé.

Mutatjuk a fotót!

daganat
Rajmund a műtét után szinte azonnal üzent, hogy sikeres volt a beavatkozás / Fotó: Márta Rajmund Facebook-oldala

„Boldogok vagyunk”

Rajmund jelenleg egy budapesti kórházban lábadozik, mint a Borsnak írta: egyelőre nagyon fáj a feje. 

- Nyolcórás volt a műtét, ott voltunk végig a kórházban, végigizgultuk az egészet. A beavatkozás jól ment, a daganat 90 százalékát eltávolították! Utána intenzívre került, ahol egy napon át megfigyelték. Ott már meglátogattuk őt. Boldogok vagyunk, úgy néz ki, hogy minden rendben lesz – mondta el Ternay István, Rajmund bátyja.

Sosem fogja elfelejteni a műtét utáni perceket, amikor Rajmund először szólalt meg.

Az első pillanatban, amikor kinyitotta a szemét, mi már ott álltunk az ágyánál. Még a gyógyszerek hatása alatt volt, de később már rendesen tudtunk beszélni. Az első mondata az volt, hogy megcsináltam, túl vagyok rajta. Most érthetően nagyon fáj a feje, de amúgy jól van és el fog múlni ez is

– folytatta a férfi.

Az orvosok szerint kevés esély van rá, hogy a daganat kiújul, de azért résen vannak.

- A daganat maradék részét figyelni fogják az orvosok, hogy időben közbe tudjanak lépni, ha szükséges, akár sugárkezeléssel. Kevés esély van rá, hogy a daganat nőni fog. Ez nagy erőt ad mindannyiunknak. A jövő héten Rajmund még az idegsebészeten lesz, utána átszállítják egy másik kórházba. Összesen három hétig lesz kórházban, utána jöhet haza közénk – zárta szavait István.

Rajmund teljes felépüléséhez az orvosok szerint nyolc hónapra lesz szükség, ez idő alatt nem dolgozhat, az állapota miatt jelenleg 5 kilogrammnál nem emelhet többet. A gödiek összefogtak érte és gyűjtésbe kezdtek, hogy anyagilag támogatni tudják.

Október 11-én sütivásárt tartanak a gödi piacon, aminek a teljes bevételét a tűzoltónak adományozzák. A sütemények elkészítésére már rengetegen jelentkeztek és a Boldogságcseppek Alapítványhoz is folyamatosan érkeznek a felajánlások. Rajmundért óriási összefogás indult!

Ha anyagilag támogatni szeretnéd Rajmund felépülését, ITT és ITT megteheted. 

A hős tűzoltóról készült videónkat itt tudod megtekinteni:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
