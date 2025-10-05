„Túl vagyok rajta” – A kórházi ágyról üzent a daganatos tűzoltó: így van a műtét után – Fotó!

Emberpróbáló harcon van túl Márta Rajmund. Egy ritka daganatos betegség támadta meg a szervezetét, de a hős tűzoltó első nagy csatáján túl van. Mint arról a Bors beszámolt, a tűzoltóért sokan szorítanak, egyben gyűjtés is indult a megsegítésére. Most megtudtuk: az agyműtét sikeres volt, üzenetet is tudtunk váltani Rajmunddal, állapotáról pedig bátyja, Ternay István nyilatkozott megkönnyebbülten. Az operáció ugyanis komplikációk nélkül lezajlott.
Rajmund nyolc éven át, 2017-től minden szabadidejében a Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaként mentett életeket. Idén nyáron hidegzuhanyként érte a diagnózis: daganatos beteg.
A 30 éves férfi szervezetét egy rendívül ritka, agyalapi-mirigy daganat támadta meg, ami ráadásul az átlaghoz képes nagyobb méretűvé fejlődött – 4 centis volt az átmérője. Az önkéntes tűzoltónak hirtelen széthullott az élete:
Rajmund a műtét előtti utolsó pillanatig inspirálta sorstársait, hogy ne adják fel, hiszen a Borsnak nyíltan beszélt a fájdalmairól és a műtét napján is posztolt egy fotót a közösségi oldalán arról, hogy nemsokára betolják a műtőbe.
A tűzoltó hosszú, veszélyes beavatkozáson van túl, ami nagyon legyengítette, mégis erőt merített és egy fotóval nyugtatott meg mindenkit – túl van a nehezén!
Az agyműtétem sikerült.
- írta Rajmund a kép mellé.
Rajmund jelenleg egy budapesti kórházban lábadozik, mint a Borsnak írta: egyelőre nagyon fáj a feje.
- Nyolcórás volt a műtét, ott voltunk végig a kórházban, végigizgultuk az egészet. A beavatkozás jól ment, a daganat 90 százalékát eltávolították! Utána intenzívre került, ahol egy napon át megfigyelték. Ott már meglátogattuk őt. Boldogok vagyunk, úgy néz ki, hogy minden rendben lesz – mondta el Ternay István, Rajmund bátyja.
Sosem fogja elfelejteni a műtét utáni perceket, amikor Rajmund először szólalt meg.
Az első pillanatban, amikor kinyitotta a szemét, mi már ott álltunk az ágyánál. Még a gyógyszerek hatása alatt volt, de később már rendesen tudtunk beszélni. Az első mondata az volt, hogy megcsináltam, túl vagyok rajta. Most érthetően nagyon fáj a feje, de amúgy jól van és el fog múlni ez is
– folytatta a férfi.
Az orvosok szerint kevés esély van rá, hogy a daganat kiújul, de azért résen vannak.
- A daganat maradék részét figyelni fogják az orvosok, hogy időben közbe tudjanak lépni, ha szükséges, akár sugárkezeléssel. Kevés esély van rá, hogy a daganat nőni fog. Ez nagy erőt ad mindannyiunknak. A jövő héten Rajmund még az idegsebészeten lesz, utána átszállítják egy másik kórházba. Összesen három hétig lesz kórházban, utána jöhet haza közénk – zárta szavait István.
Rajmund teljes felépüléséhez az orvosok szerint nyolc hónapra lesz szükség, ez idő alatt nem dolgozhat, az állapota miatt jelenleg 5 kilogrammnál nem emelhet többet. A gödiek összefogtak érte és gyűjtésbe kezdtek, hogy anyagilag támogatni tudják.
Október 11-én sütivásárt tartanak a gödi piacon, aminek a teljes bevételét a tűzoltónak adományozzák. A sütemények elkészítésére már rengetegen jelentkeztek és a Boldogságcseppek Alapítványhoz is folyamatosan érkeznek a felajánlások. Rajmundért óriási összefogás indult!
