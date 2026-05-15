Rácz-Gyuricza Dóra a kudarcairól vallott

Újabb őszinte vallomást tett közösségi média oldalán Rácz-Gyuricza Dóra. Rácz Jenő sztárséf felesége ugyanis követőinek tartott kérdezz-felelek során elárulta, mindenből próbált tanulni, még a legrosszabb helyzetekből is.

Hogyan éled meg a kudarcot?

- tették fel Dórának a kérdést 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében, amelyet olvasva érkezett is a reakció a sztáranyukától:

Arra próbálom helyezni a fókuszomat, hogy legalább próbálkozom. Na meg, hogy mi a tanulság, mit tanított ez az élmény nekem! Csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Én hibázok, csalódom, megélem a kudarcaimat, majd amennyire tudok, tanulok belőlük.

Rácz-Gyuricza Dóra: csak őszintén

Az influenszer, séf és édesanya közösségi média oldalát gyakran használja arra, hogy tükröt állítson a világnak. Volt, hogy arra hívta fel követői figyelmét, nem szabad behódolni a saját bizonytalanságunknak:

Reggel felvettem egy rövidnacit és arra gondoltam: "Elég fiatal vagyok én még ehhez?" majd rászóltam a tükörképemre, hogy: "olyan fiatal vagy ma, mint ami már sosem leszel". Minden nappal csak idősebb lehetsz, szóval lábakat ki. Ne hódolj be a saját bizonytalanságodnak