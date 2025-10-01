Pokoli időszak vár a daganatos tűzoltóra, egész Göd érte imádkozik – Videó!

Márta Rajmund máskor életeket ment, most azonban a saját életéért küzd, miután nyáron sokkoló diagnózist közöltek vele az orvosai. Agyalapi mirigy-daganattal küzd. A ritka betegség miatt műtőasztalra kell feküdnie. Az önkéntes tűzoltóért most egy közösség szíve egyszerre dobban.
Rajmund 2017 óta, 8 éve hivatásának tekinti hobbiját: a Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, mint önkéntes tűzoltó. Sok tragédiát látott, vett már részt megvadult lángok megfékezésében és a legutóbbi dunai árvíz hullámaival is szembeszállt Alsó-Vácnál. Idén június óta azonban a saját harcát kell megvívnia.
Annyira ritka betegségem van, hogy senki nem gondolt rá. Agyalapi mirigy-daganatom van. Elég nagy, négy centiméteres. Műtétre van szükségem, amivel valószínűleg nem fogják tudni eltávolítani a teljes tumort, ezért utána sugárkezelés vár rám
– részletezte korábban Rajmund a Ripostnak.
A hős tűzoltót október 1-jén szerdán műtik meg.
- Tudom, hogy meg fogok gyógyulni, számomra nincs más opció – nyilatkozta műtéte előtt a Borsnak.
A férfi épp felmondta a futárállását, hogy új munkahelyet keressen, amikor közbeszólt az élet… Akkor derült ki, hogy daganattal küzd, ezért minden addigi tervét elhalasztotta, hogy a felépülésre koncentráljon. A teljes felépülés az orvosok szerint 8 hónapot is igénybe vesz, ezalatt munkát nem vállalhat. Ez viszont jelentős anyagi nehézséget jelent számára.
Nekem is vannak kiadásaim, amiket nem tudok fedezni sajnos a felépülésem alatt. Nem tudok munkát vállalni. A gyógyszerköltségeket és a számláimat is rendeznem kell. Ez is megterhelő lesz sajnos
– mutatott rá Rajmund.
Nem kell azonban egyedül szembenéznie a nehézségekkel: a férfire szeretetáradat zúdult és hatalmas összefogás alakult ki érte.
Hogy pontosan miként segítik Márta Rajmundot, a Bors videójából kiderül!
