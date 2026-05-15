Gulyás Gergely: Helyes, hogy az új kormány befejezi a Hauszmann Program keretében a várnegyed történelmi rekonstrukcióját

Helyes, hogy az új kormány befejezi a Hauszmann Program keretében a várnegyed történelmi rekonstrukcióját. A második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a “Merjünk kicsik lenni” sok évtizedes politikai gondolkodása után - írta Facebook-oldalán Gulyás Gergely, reagálva a kordonok elbontására.