Új fejlemény a főiskolás hajléktalan ügyében - nem az történt, amire László számított

Vannak pillanatok, amikor a számok mögött nem csupán statisztika, hanem sorsok, könnyek és a tiszta emberség bújik meg. Március 15-én este, amikor a legtöbben az ünnepi megemlékezések után otthonaik melegében pihentek, egy apró, de annál jelentőségteljesebb bejelentés rázta meg a közösségi médiát. László, a főiskolás közmunkás élete sorsfordító ponthoz érkezett: az áhított lakókonténer árából már csak 50 ezer forint hiányzik. László arra még álmában sem számított, hogy ilyen hamar összejön a pénz.

László, a főiskolás hajléktalan élete sorsfordító ponthoz érkezett: az áhított lakókonténer árából már csak 50 ezer forint hiányzik. Fotó: olvasói

A főiskolás hajléktalan története a kitartásról szól

Ez a történet nem csupán egy fémszerkezetről szól. Ez a történet a kitartásról szól, egy emberről, aki tanul és dolgozik, miközben a legméltatlanabb körülmények között próbálja építeni a jövőjét. És legfőképpen szól azokról az emberekről, akik idegenként is mellé álltak, felismerve, hogy néha egy apró lökés kell ahhoz, hogy valaki ne zuhanjon a szakadékba, hanem elindulhasson a csúcs felé.

Tóth Zs. Ferenc, és a Tündérkör Alapítvány az akció mozgatórugója. Ferenc most elérzékenyülve számolt be az eredményekről. Hangjában ott volt az a megkönnyebbülés, amit csak azok éreznek, akik szívügyüknek tekintik egy másik ember sorsát.

Nem a pénzt adjuk át, hanem a konténert

– hangsúlyozta, utalva arra a felelősségteljes és átlátható segítségnyújtásra, amely a projekt alapköve. Ezzel a döntéssel nemcsak tetőt adnak László feje fölé, hanem egy stabil bázist, egy valódi otthont, ahol nem a túlélés, hanem a fejlődés lesz a napi feladat.

Jövő héten kezdődik az építkezés

A folyamat nem áll meg a gyűjtésnél. A jövő héten már eldördül a „startpisztoly”: megkezdődik az alapozás. Minden egyes lapát föld, minden egyes kiöntött betonkocka azt üzeni: a közösség megtart. Ez az összefogás rávilágított arra a mélyen lakozó szolidaritásra, amelyről a hétköznapok zajában hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Megmutatkozott, hogy ha egy ember bajban van, és valóban tenni akar a sorsáért, a magyar emberek képesek hegyeket megmozgatni.

László előtt még hosszú út áll, de az alapok – szó szerint és átvitt értelemben is – már szilárdak. Ez az 50 ezer forint már nem akadály, hanem egy utolsó, apró lépcsőfok egy méltóbb élet felé. Az összefogás ereje a legmodernebb technológiánál is erősebb és tartósabb építőanyag.

